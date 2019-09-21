Bir anda bastırdı! Her taraf beyaza büründü

Bulut Denizi ile me\u015fhur yerli ve yabanc\u0131 turistlerin son y\u0131llarda yo\u011fun \u015fekilde ziyaret etti\u011fi Rize'nin \u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 2320 metre y\u00fcksekli\u011findeki Huser Yaylas\u0131 bug\u00fcn sabah saatlerinden itibaren hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n -1 derecelere d\u00fc\u015fmesi ile birlikte beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Y\u00f6re sakinleri kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve yaylay\u0131 cep telefonlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. Vatanda\u015flar\u0131n bulut denizine kar\u015f\u0131 sallanarak foto\u011fraf \u00e7ektirdikleri sal\u0131ncaklar da karla birlikte bo\u015f kald\u0131.,\u0130\u015fte Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'nden pe\u015f pe\u015fe gelen kar manzaralar\u0131...,.,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n b\u00f6lge genelinde d\u00fc\u015fmesi ile birlikte G\u00fcm\u00fc\u015fhane'nin 2140 metre rak\u0131ml\u0131 Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc Yaylas\u0131'nda da etkili oldu. Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc Yaylas\u0131'nda da vatanda\u015flar o anlar\u0131 cep telefonlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.,Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n d\u00fcn ak\u015famdan bu yana Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'nde hissedilir d\u00fc\u015fmesi ile birlikte b\u00f6lgenin y\u00fcksek kesimlerine mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131.