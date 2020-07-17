Bir asker başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay, \u00f6\u011fle saatlerinde Buharkent \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nda meydana geldi. ,\u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli askerlerin silah sesi duymalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015f\u0131ndan vurulmu\u015f halde bulduklar\u0131 mesai arkada\u015flar\u0131 s\u00f6zle\u015fmeli Uzman Onba\u015f\u0131 H.T. (23) i\u00e7in herkes seferber oldu. ,112 ambulans\u0131 ile Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaral\u0131 personelin ameliyata al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve durumunun kritik oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Olay\u0131n nas\u0131l geli\u015fti\u011fi konusunda hen\u00fcz bir bilgi al\u0131namazken askeri personelin intihara te\u015febb\u00fcs etmi\u015f olabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde bilgiler al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ate\u015fli silahla ba\u015f\u0131ndan bir el vurulmu\u015f halde bulunan personelin ya\u015fat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in sa\u011fl\u0131k ekipleri seferber oldu.