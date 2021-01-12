Bir çantanın içinde insana ait et ve kemik parçaları fışkırdı

Edinilen bilgilere g\u00f6re, Serdivan il\u00e7esi Yazl\u0131k Mahallesi\u2019nde bir ihbar\u0131 de\u011ferlendiren polis ekipleri, \u00c7ark Deresi\u2019nde bir \u00e7antan\u0131n i\u00e7erisinde insana ait oldu\u011fu tahmin edilen et ve kemik par\u00e7alar\u0131 buldu. ,Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yapt\u0131\u011f\u0131 geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonras\u0131nda \u00e7anta i\u00e7erisindeki par\u00e7alar incelenmek ve kimlik tespiti yap\u0131lmak \u00fczere Sakarya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Korucuk kamp\u00fcs\u00fcnde bulunan Otopsi Merkezine g\u00f6nderildi.,Sakarya\u2019n\u0131n Serdivan il\u00e7esinde derede bulunan bir \u00e7anta i\u00e7erisinde insana ait oldu\u011fu tahmin edilen kemik ve et par\u00e7alar\u0131 bulundu. \r\n,Olay ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken par\u00e7alar incelenmek \u00fczere otopsi merkezine g\u00f6nderildi.