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Türkiye Gazetesi

Bir çubuğu tuttu, 27 gün sonra uyandı: Burnu ve kulakları yok oldu, adeta 'ateş topu'na döndü

Bir çubuğu tuttu, 27 gün sonra uyandı: Burnu ve kulakları yok oldu, adeta 'ateş topu'na döndü

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Darren Harris, Kasım 2020'de korkunç bir olay yaşadı. Wolverhampton'daki terk edilmiş bir çelik fabrikasında hurda toplarken bir santral ve elektrik şebekesi ile karşılaşan Harris, elini bir bakır çubuğa koydu ve 11 bin voltluk şokla çarpıldı. Elektrik çarptığında voltajın etkisiyle odanın karşı duvarına savrulan genç adam şimdi, yani olaydan 18 ay sonra, birkaç dakika 'ölü' kaldıktan sonra hayata döndüğü anları anlattı.

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