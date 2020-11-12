Bir çuval unla yola çıktıkları iş hayatında kooperatif sahibi oldular

Kooperatif Ba\u015fkan\u0131 H\u00fclya Tuncer, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sembolik bir sermaye ile ba\u015flad\u0131klar\u0131 giri\u015fimin b\u00fcy\u00fck bir kooperatife d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,Ba\u015far\u0131 basamaklar\u0131n\u0131 h\u0131zla t\u0131rmand\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Tuncer, istekli bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve \u00fcr\u00fcnlere talebin \u00e7ok olmas\u0131n\u0131n kendilerini motive etti\u011fini dile getirdi.,At\u00f6lyelerinde eri\u015fte, tarhana, tur\u015fu ve kahvalt\u0131l\u0131k \u00fcretmeye ba\u015flayan kad\u0131nlar, ilk y\u0131l\u0131n sonunda \u00fcretimlerini 10 kat\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131.,Kooperatifi inan\u00e7la kurduklar\u0131n\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 zevkle y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini anlatan Tuncer, "R\u00fcyada gibiyiz. Biz bu giri\u015fimi ilk kurdu\u011fumuzda sadece \u00fcr\u00fcnleri yap\u0131p satman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda '\u0130l\u00e7emize ve b\u00f6lgemize nas\u0131l faydam\u0131z olur?' diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. G\u00f6r\u00fcyoruz ki \u00fcr\u00fcnlerimizin ad\u0131 ve tad\u0131 \u015fehrimizin s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131. Amac\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnlerimizin t\u00fcm \u00fclkeye yay\u0131lmas\u0131." dedi.,"Geri d\u00f6n\u00fcp bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bir \u00e7uval unumuz, 100'er lira sermayemiz bug\u00fcn kocaman bir kooperatife d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. At\u00f6lyemiz \u00e7ok g\u00fczel \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Sipari\u015flerimize yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Hayalimiz \u015fehrimizin bir veya birka\u00e7 \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc \u00e7ok b\u00fcy\u00fck marketler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye tan\u0131tmak.",\u00dcretime bir \u00e7uval unla ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve her ge\u00e7en g\u00fcn \u00fcst\u00fcne koyarak art\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Tuncer, \u015funlar\u0131 kaydetti:,Kooperatif kurucu \u00fcyelerinden \u0130lknur Testereci de ilk g\u00fcnk\u00fc heyecanla \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ettiklerini ifade etti.,"Arkada\u015flar\u0131m\u0131zla, 'Eme\u011fimizi nas\u0131l de\u011ferlendirebiliriz?' diye konu\u015furken kooperatif fikri geli\u015fti. Karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ana sermayemiz ve yerimiz yoktu. Sa\u011f olsun belediyemiz bize bu yeri verdi. 6 arkada\u015f aram\u0131zda 100'er lira para toplad\u0131k. Bir \u00e7uval un ve bir teneke ya\u011f alm\u0131\u015ft\u0131k. Bundan yapaca\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnleri sat\u0131p i\u015fi d\u00f6nd\u00fcr\u00fcr\u00fcz diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Bir \u00e7uval un, iki \u00e7uval un getirdi sonra onu satt\u0131k sonra 3 \u00e7uval un getirdi. \u015eimdi bir sene sonra bak\u0131yoruz ki art\u0131k fabrikadan \u00e7ok say\u0131da un alabiliyoruz." ,"El eme\u011fimizle sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u00fcr\u00fcnler yap\u0131yoruz. Eme\u011fini ortaya koymak isteyen kad\u0131nlar\u0131m\u0131za bir i\u015f kap\u0131s\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Daha da ilerilere gitmeyi hedefliyoruz." diye konu\u015ftu.,Trakya'ya \u00f6zg\u00fc \u00fcr\u00fcnleri haz\u0131rlad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Testereci, "\u0130lk g\u00fcnlerde 5-10 kilogram eri\u015fte yap\u0131yorduk \u015fimdi bunu 70-80 kilogramlara \u00e7\u0131kard\u0131k.",Edirne'de 8 giri\u015fimci kad\u0131n, ev ekonomilerine katk\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla Havsa Kad\u0131n Giri\u015fimcileri \u00dcretim ve \u0130\u015fletme Kooperatifi'ni kurdu.