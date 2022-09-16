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Türkiye Gazetesi

Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafına ödül

Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafına ödül

Dünyadan bir daha gözlemlenemeyecek olan bir kuyruklu yıldızın fotoğrafı, Yılın Astronomi Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. ‘Leonard’ isimli kuyruklu yıldız, 2021’de Dünya’ya yakın bir geçiş yaparken ilk ve büyük ihtimalle son defa görüntülendi. Leonard Kuyruklu Yıldızı ardından Güneş Sistemi’nin dışına çıktı. Ancak 25 Aralık 2021 günü Dünya’ya yakın geçişi sırasında yıldızın fotoğrafını çeken Avusturyalı fotoğrafçı Gerald Rhemann’a ‘Yılın Astronomi Fotoğrafı’ ödülü verildi. Söz konusu fotoğrafta (üstte) Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın kuyruğunun koptuğu ve güneş rüzgarı tarafından sürüklendiği görülüyor.

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