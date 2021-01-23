Bir dizi daha reyting savaşına yenildi! Final yapıyor

Kanal D ekranlar\u0131na ilk olarak "\u0130yi Aile Babas\u0131" ismiyle gelen dizinin hen\u00fcz be\u015finci b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeyken senaristi de\u011fi\u015ferek Birol G\u00fcven ile devam etme karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,Daha sonra dizinin ismi de Babam \u00c7ok De\u011fi\u015fti olarak de\u011fi\u015ftirilmi\u015fti. Ancak ba\u015frollerini \u00c7a\u011flar \u00c7orumlu, \u015eebnem Bozoklu, Melek Baykal gibi ba\u015far\u0131l\u0131 isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 dizi final yapmaktan kurtulamad\u0131.,Babam \u00c7ok De\u011fi\u015fti ekrana gelen son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle reyting listelerinde ilk 10 program aras\u0131na girememi\u015fti.,. \u0130stenilen ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayamayan dizi i\u00e7in 8. b\u00f6l\u00fcmde final karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,.,Televizyon ekranlar\u0131ndaki reyting sava\u015f\u0131n\u0131 bir dizi daha kaybetti.,Yaprak d\u00f6k\u00fcm\u00fcne bir dizi daha dahil oldu. Ekranlar\u0131n yeni dizisi, hen\u00fcz 10'uncu b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc g\u00f6remeden final karar\u0131 ald\u0131.