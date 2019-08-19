Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor

Ahmet M\u00fccahid Kantarc\u0131o\u011flu-Kamil Cank\u0131l\u0131\u00e7 \/ \u0130HA\r\n\r\nYer: Elaz\u0131\u011f,40 y\u0131l oto d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u015fi yap\u0131p emekli olan Selami G\u00fcnayd\u0131n, 14 ya\u015f\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 mesle\u011finden kopamay\u0131nca hobi olarak aralar\u0131nda 1970 model otomobillerin de oldu\u011fu 50 arac\u0131 evinin bah\u00e7esine yerle\u015ftirdi.\r\n,40 y\u0131ld\u0131r oto d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u015fi yapan 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Selami G\u00fcnayd\u0131n (54), emekli olduktan sonra i\u015finden bir t\u00fcrl\u00fc kopamad\u0131. ,G\u00fcnayd\u0131n, 50 eski arac\u0131 Baskil yolu \u00fczerindeki yazl\u0131k evinin bah\u00e7esine getirdi. Bir\u00e7o\u011fu \u00e7al\u0131\u015f\u0131r halde olan ara\u00e7lara g\u00f6z\u00fc gibi bakan G\u00fcnayd\u0131n, onlar\u0131 temizleyip elden ge\u00e7irerek eski g\u00fcnlerini yad ediyor. ,G\u00fcnayd\u0131n, g\u00fcn\u00fcn\u00fcn b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc evin bah\u00e7esinde ara\u00e7lar\u0131 ile ge\u00e7iriyor. \u0130\u00e7inde 1970 y\u0131llar\u0131n g\u00f6zdesi 'Anadol'lardan da olan koleksiyonluk ara\u00e7lar\u0131n oldu\u011fu bah\u00e7eyi g\u00f6renler ise ilk ba\u015fta hurdal\u0131k zannediyor.\r\n,"Herkesin bir hobisi var, benimki de bu" Yazl\u0131k evinde bah\u00e7e ve ara\u00e7larla u\u011fra\u015fan Selami G\u00fcnayd\u0131n, \u201cBuradaki ara\u00e7lar\u0131n eksikleri oldu\u011fu zaman eksiklerini sa\u011flam olanlardan al\u0131yorum., Zaten bir\u00e7o\u011fu \u00e7al\u0131\u015f\u0131r ve y\u00fcr\u00fcr durumda. Severek yap\u0131yorum. Herkesin bir hobisi var, benim de budur. Ben i\u015fimi ve mesle\u011fimi sevmemi\u015f olsam zaten buna girmem. Emekli olmu\u015fum, mesle\u011fimi sevdi\u011fim i\u00e7in yap\u0131yorum, zevk al\u0131yorum. Yol cadde \u00fczeri oldu\u011fu i\u00e7in kimisi gelip 'hurdac\u0131 m\u0131s\u0131n, bana par\u00e7a ver', kimisi de gelip 'sen ne i\u015f yap\u0131yorsun' diyor. Bu beni biraz s\u0131k\u0131yor ama di\u011fer taraftan ho\u015fuma gidiyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc i\u015fim bu\u201d dedi.\r\n,G\u00fcn boyu ara\u00e7larla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran G\u00fcnayd\u0131n, \u201cBen burada kendi kendime tulumumu giyinip araban\u0131n dibine yat\u0131yorum. ,Kendi kendime burada boya yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Birdenbire kopam\u0131yorum. Bunlar zaten \u00e7al\u0131\u015f\u0131r vaziyette. Altta yerim var. Nasip olursa bunlar\u0131 hizaya alaca\u011f\u0131m. ,Bunlar\u0131n y\u0131lda bir cilalar\u0131, motor bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131m. \u00c7ekicim de var zaten, g\u00f6t\u00fcr\u00fcp sanayide burada yap\u0131lmayan bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapt\u0131r\u0131p tekrar buraya getirece\u011fim. 2 tane o\u011flum var, onlar geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u015fine bak\u0131yorlar. ,Ben kendimi emekli ettim. Ben i\u015fimi a\u011fa\u00e7, \u00e7i\u00e7ek gibi \u015feylere d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fcm. Hobi mi dersin, mesle\u011fini seviyor mu dersin, 14 ya\u015f\u0131ndan beri bu i\u015fi yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in kopam\u0131yor mu dersin, ho\u015fuma gidiyor yani" diye konu\u015ftu.\r\n,