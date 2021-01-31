Bir "Garip" dostluk: 37 yıldır birlikteler

Posta da\u011f\u0131tmak i\u00e7in gitti\u011fi, merkeze ba\u011fl\u0131 Sarayakp\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde yaral\u0131 bir ku\u011fu g\u00f6ren Mirzan, ku\u015fu tedavisi i\u00e7in Edirne'deki evine getirdi.\r\n,Mirzan'\u0131n, k\u0131r\u0131k kanad\u0131 nedeniyle "Garip" ismini verdi\u011fi ve tedavi etti\u011fi ku\u011fu, u\u00e7abilecek duruma gelmesine ra\u011fmen postac\u0131y\u0131 terk etmedi.\r\n,Mirzan'\u0131n bah\u00e7esindeki k\u00fcmeste kalan Garip, sahibine g\u00fcn\u00fcn her an\u0131nda arkada\u015fl\u0131k ediyor. ,Mirzan'\u0131n bah\u00e7e i\u015fleri yapt\u0131\u011f\u0131 ya da dinlendi\u011fi s\u0131rada hep yan\u0131nda olan ku\u011fu, ak\u015fam y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015flerinde de e\u015flik ediyor.\r\n\u200b\r\n,Mirzan, AA muhabirine, y\u0131llar \u00f6nce e\u015finin vefat etti\u011fini, zaman\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc \u00e7ok sevdi\u011fi hayvanlar\u0131yla ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n,Besledi\u011fi hayvanlardan en de\u011ferlisinin "Garip" oldu\u011funu belirten Mirzan, "Postac\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken Sarayakp\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde k\u0131\u015f\u0131n g\u00fczelimi, arkada\u015f\u0131mla beraber bir bah\u00e7ede g\u00f6rd\u00fck. \u00d6\u011flene kadar posta da\u011f\u0131t\u0131rken ara\u00e7ta durdu. \u00d6\u011fleden sonra buraya getirdim." dedi.\r\n,"Eskiden daha din\u00e7ti, art\u0131k ya\u015fland\u0131"\r\n\r\nMirzan, ku\u011funun yaral\u0131 sol kanad\u0131n\u0131 tahta par\u00e7alar\u0131 ve iple sar\u0131p iyile\u015ftirdi\u011fini ifade ederek, "\u015eu an kanad\u0131 biraz d\u00fc\u015f\u00fck ama sa\u011flam. \u00c7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131m zaman gelir. Ben 63 ya\u015f\u0131nday\u0131m. ,Onun ya\u015f\u0131 benden fazlad\u0131r belki. 1984'den beri burada, hi\u00e7 ayr\u0131lmad\u0131 yan\u0131mdan. Nehir ta\u015fk\u0131nlar\u0131nda bile buradan gitmedi. ,Eskiden daha din\u00e7ti, art\u0131k ya\u015fland\u0131. \u00d6l\u00fcrse ona burada g\u00fczel bir mezar yapaca\u011f\u0131m ama beraberce daha \u00e7ok ya\u015far\u0131z in\u015fallah." diye konu\u015ftu. \r\n,- Korunakl\u0131 yerlerde uzun ya\u015fayabiliyorlar\r\nSafl\u0131\u011f\u0131n ve asaletin sembol\u00fc \u00f6t\u00fcc\u00fc ku\u011fu (Cygnus cygnus) do\u011fada 30-35 y\u0131l, korunakl\u0131 yerlerde ve tabiat parklar\u0131nda \u00e7ok daha uzun s\u00fcre ya\u015fayabiliyor. T\u00fcrkiye'ye \u00f6zellikle k\u0131\u015f\u0131n gelen \u00f6t\u00fcc\u00fc ku\u011fular, baharda \u00fcremek i\u00e7in Kuzey Avrupa'ya g\u00f6\u00e7 ediyor.