Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar

\u0130lk \u00f6nce do\u011fruyorlar, daha sonra makinadan ge\u00e7irip tekrar koyulana kadar kaynat\u0131yorlar. \u015euanda biz 300 kilo kaynat\u0131yoruz. Tahminim, 70 kilo civar\u0131nda sal\u00e7a almak. Bu 70 kilo sal\u00e7a 3 aileyi 3 ay boyunca idare eder. Sal\u00e7a d\u0131\u015f\u0131nda k\u00f6y halk\u0131 olarak mercimek ekip sat\u0131yorlar. ,300 kilo domates, 20 kilo biber ald\u0131k. Tam bilmiyorum ama 50 kavanoz sal\u00e7a \u00e7\u0131kar diyorlar, deneyece\u011fiz bakal\u0131m. Karde\u015fimiz, gelinimizle yap\u0131yoruz \u015fuan, e\u015fim de Eski\u015fehir\u2019de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ak\u015fam gelecek.,Eski\u015fehir\u2019in Seyitgazi il\u00e7esi Sar\u0131cailyas Mahallesindeki kad\u0131nlar, k\u0131\u015fl\u0131k sal\u00e7a i\u00e7in kollar\u0131n\u0131 s\u0131vad\u0131. Bir g\u00fcn s\u00fcren geleneksel sal\u00e7a mesaisine geceden ba\u015flayan kad\u0131nlar, 300 kilo domatesi kovalara do\u011fray\u0131p, \u00f6\u011f\u00fctme makinas\u0131ndan ge\u00e7iriyor. ,Yap\u0131lan haz\u0131rl\u0131klar hakk\u0131nda konu\u015fan Sar\u0131cailyas mahallesi halk\u0131ndan Aysel Aydo\u011fan, \u201cDomateslerimizi ald\u0131k. Kazan kurduk, ate\u015f yakt\u0131k, y\u0131kad\u0131k, do\u011frad\u0131k \u015fuan sal\u00e7a yap\u0131yoruz. ,Eski\u015fehir\u2019de, k\u0131\u015f aylar\u0131 i\u00e7in yemeklerin olmazsa olmazlar\u0131 aras\u0131nda olan sal\u00e7a, bir g\u00fcn s\u00fcren yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan haz\u0131rl\u0131yor. K\u00f6y kad\u0131nlar\u0131 k\u0131\u015f aylar\u0131nda t\u00fcketilmek \u00fczere \u00fcretilen sal\u00e7a i\u00e7in 300 kilo domatesten 70 kilo sal\u00e7a elde ediyor.,Ard\u0131ndan odun ate\u015finde kaynat\u0131lan kazanlar\u0131n i\u00e7ine at\u0131lan domatesler burada kaynat\u0131l\u0131yor. Burada bir s\u00fcre pi\u015fen domatesler tekrar \u00f6\u011f\u00fctme makinas\u0131ndan ge\u00e7irilerek kaynat\u0131l\u0131yor. 300 kilo domatesten yakla\u015f\u0131k 70 kilo sal\u00e7a elde etmeye \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlar, kavanozlara koyduklar\u0131 sal\u00e7alar\u0131 t\u00fcm k\u0131\u015f kullanacak.,Sar\u0131cailyas Mahalle Muhtar\u0131 Salih Er, haz\u0131rlanan k\u0131\u015fl\u0131k sal\u00e7an\u0131n 3 aileyi idare edece\u011fine de\u011finerek, \u201c\u0130lk \u00f6nce domatesleri al\u0131yoruz. Daha sonra bayanlar\u0131m\u0131z bu domatesleri do\u011fruyorlar. Birka\u00e7 i\u015flemden ge\u00e7iyor., Sal\u00e7a yaparken ilk \u00f6nce domateslerimizi al\u0131p getiriyoruz. Ard\u0131ndan y\u0131kay\u0131p b\u0131\u00e7akla do\u011fruyoruz. Sonra domates \u00f6\u011f\u00fctme makinas\u0131ndan ge\u00e7iriyoruz. Ard\u0131ndan kazana koyuyoruz kayn\u0131yor, kaynad\u0131ktan sonra \u00f6\u011f\u00fctme aletinden ge\u00e7iriyoruz. ,Ar\u0131 bal\u0131 yapanlar\u0131m\u0131z, nohut ekip satan \u00fcreticilerimiz var. \u00d6zellikle bayanlar\u0131m\u0131z bu i\u015flere daha yatk\u0131n. Her y\u0131l mercimek, nohut, ar\u0131 bal\u0131 sat\u0131yoruz ve bunu daha da artt\u0131rmak istiyoruz\u201d dedi. (\u0130HA),Ondan sonra tekrar kaynat\u0131yoruz. \u00c7ok zahmetli bir i\u015f bu, sabaha kadar s\u00fcrer san\u0131r\u0131m. Ama bir g\u00fcn u\u011fra\u015f\u0131yoruz, b\u00fct\u00fcn k\u0131\u015f yiyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.