Bir ilçeyi evlerine hapseden manzara: Ne ışığı açabiliyorlar, ne dışarı çıkabiliyorlar

.,Bir hafta s\u00fcren istila havalar so\u011fuyunca bitiyor. ,Evlerine adeta hapsolan k\u00f6yl\u00fcler gece karanl\u0131\u011f\u0131nda kalmak zorunda kald\u0131.\r\n\r\n,Her y\u0131l a\u011fustos ay\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 \u00e7ekirge istilas\u0131na maruz kalan vatanda\u015flar evlerin \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131 kapatmak zorunda kal\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ba\u015faran ve Ayval\u0131k k\u00f6ylerinde \u00e7ekirgeler ak\u015fam vakti sokak lambalar\u0131na topland\u0131.\r\n\r\n,I\u015f\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7amayan vatanda\u015flar \u00e7ekirgelerden dolay\u0131 d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kamad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6mer Engin adl\u0131 bir \u00e7ocuk, "Her y\u0131l b\u00f6yle oluyor, herkes evde \u015fimdi. I\u015f\u0131klar\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131zda evlere geliyorlar kapat\u0131yoruz. Hepsi sokak lambalar\u0131na geliyor. Biz de uzaktan bak\u0131yoruz" dedi.,\u015e\u0131rnak\u2019\u0131n Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esinde a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131caklar nedeniyle ak\u015fam vakti sokak lambalar\u0131na toplanan binlerce \u00e7ekirge vatanda\u015flar\u0131 evlerine hapsetti.