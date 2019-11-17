Bir kez daha hastaneye kaldırılmış, sevdiklerini korkutmuştu! Erbil'in doktorundan açıklama geldi

\u00dcnl\u00fc \u015fovmen, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla sevdiklerini \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fc.,Uzun s\u00fcre hastanede yo\u011fun bak\u0131m servisinde tedavi g\u00f6ren Erbil, taburcu olmu\u015f yeni filminin \u00e7ekimlerine bile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.,Fakat yeniden hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, sevenlerini korkutmu\u015ftu.,\u00dcnl\u00fc \u015fovmenin sa\u011fl\u0131k durumu olduk\u00e7a merak ediliyordu.,15 g\u00fcn \u00f6nce yeniden hastaneye kald\u0131r\u0131lan Mehmet Ali Erbil\u2019in sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda doktoru Jan Klod Kayuka bilgi verdi.\r\n,Kayuka, toplardamar\u0131nda iki p\u0131ht\u0131 olu\u015fan ve ila\u00e7 tedavisi s\u00fcren \u00fcnl\u00fc \u015fovmen i\u00e7in \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:, Mehmet Ali Bey\u2019in tedavi s\u00fcreci iyi. ,Ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131 daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. ,\u0130n\u015fallah haftaya hastaneden \u00e7\u0131kabilir.,Erbil\u2019in hafta ba\u015f\u0131nda operasyona al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015f ancak doktorlar\u0131 taraf\u0131ndan bu haber yalanlanm\u0131\u015ft\u0131.