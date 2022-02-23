Bir litre benzin ile bir aylık tüp ihtiyacını gideriyor

15 y\u0131ld\u0131r elektrik i\u015fiyle u\u011fra\u015fan Karaca, sosyal medyada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir videodan esinlenerek kendi imk\u00e2nlar\u0131yla bir sistem tasarlad\u0131 ve gaz \u00fcretmeyi ba\u015fard\u0131. ,Bir kavanoza yar\u0131m litreden az benzin, di\u011fer kavanoza ise yar\u0131s\u0131 kadar su ekledi\u011fini s\u00f6yleyen Karaca, \u201cAradaki ba\u011flant\u0131lar\u0131 \u0131s\u0131ya dayan\u0131kl\u0131 borularla yap\u0131yoruz. Buhar makinesindeki hava benzinin yo\u011funla\u015fmas\u0131na sebep oluyor, bu da sudaki hidrojenle birle\u015fip ate\u015fe, yak\u0131ta d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor\u201d \u015feklinde sistemi a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bitlis\u2019in Tatvan il\u00e7esinde ya\u015fayan Bar\u0131\u015f Karaca, kendi tasarlad\u0131\u011f\u0131 d\u00fczenek sayesinde bir litrelik benzinle bir ayl\u0131k t\u00fcp ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yor. ,Bu sistem sayesinde bir litrelik benzinle evinin bir ayl\u0131k t\u00fcp ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabiliyor. D\u00fczenekte kulland\u0131\u011f\u0131 malzemelerden bahseden Bar\u0131\u015f Karaca, \u201cYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu sistem iki kavanoz, buhar makinesi ve \u0131s\u0131ya dayan\u0131kl\u0131 borulardan olu\u015fuyor.\u201d dedi. ,Elektrik tasarrufu ile ilgili de yeni \u00e7\u0131kan g\u00fcne\u015f panelleri de bulunuyor. Bunlarla da g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 ile elektrik \u00fcretebiliyoruz. Ak\u00fc ve invert\u00f6r ile elektrik harcamadan elektrik \u00fcretebiliriz.\u201d,\u0130HA muhabirine konu\u015fan Bar\u0131\u015f Karaca, \u201cSon zamanlarda artan do\u011fal gaz ve elektrik zamlar\u0131ndan sonra sosyal medyada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm deneylere bakarak b\u00f6yle bir \u015fey tasarlamak istedim. 2 adet kavanoz, buhar makinesi, yar\u0131m litreden daha az benzin ile ne kadar bir t\u00fcketim olaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fu an da deniyorum\u201d dedi.,\u0130leride bunlar\u0131 geli\u015ftirmek istiyorum. Bu sistem ile do\u011fal gaz pete\u011fini \u0131s\u0131tmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Az maliyetli ve az elektrik t\u00fcketimi ile yapmay\u0131 hedefliyorum. B\u00f6yle bir deneyi yaparak risk ald\u0131m. Elimde imk\u00e2n olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in destek\u00e7im olursa deneyimi geli\u015ftirmek istiyorum\u201d diyerek bu sistemle tasarruf yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Kurdu\u011fu d\u00fczene\u011fi geli\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fan Karaca, planlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: \u201cElimde fazla imk\u00e2n olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bunu geli\u015ftirmek istiyorum. \u0130leride daha az bir maliyetle nas\u0131l \u0131s\u0131nabilece\u011fimizi bulmak istiyorum.,Son olarak Bar\u0131\u015f Karaca, \u201cYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z deneylerle birlikte 1 litre benzinin bir evin bir ayl\u0131k t\u00fcp ihtiyac\u0131n\u0131 giderebilece\u011fini g\u00f6zlemledik. Buldu\u011fum bu sistem ile \u015fu anki i\u015f yerimde \u0131s\u0131nmaktay\u0131m.