Bir senede 4 bebek doğurdu ama dördüz değil

\u0130ngiltere\u2019nin Sheffield b\u00f6lgesinde ilkokul \u00f6\u011fretmeni Jessica Pritchard (31), bir senede d\u00f6rt bebek d\u00fcnyaya getirdi ama bebekler tek bat\u0131nda do\u011fmad\u0131. ,\u0130lk bak\u0131\u015fta kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7an bu olay\u0131n izah\u0131 \u015f\u00f6yle: Jessica\u2019n\u0131n May\u0131s 2020\u2019de bir k\u0131z\u0131 d\u00fcnyaya geldi, do\u011fumdan 11 ay sonra da anne \u00fc\u00e7\u00fcz do\u011furdu. 8 ya\u015f\u0131nda Molly isimli bir k\u0131z\u0131 daha olan Jessica, ikinci \u00e7ocu\u011funun d\u00fcnyaya geli\u015finden 5 ay sonra yeniden hamile oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,Ultrasonda bebeklerin \u00fc\u00e7\u00fcz oldu\u011funu \u00f6\u011frenen \u00e7ift, b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131. ,Jessica ve Harry Williams (34) \u00e7iftinin Nisan 2021\u2019de Ella ve Olivia adlar\u0131nda k\u0131zlar\u0131, George ad\u0131nda da o\u011fullar\u0131 oldu. ,Bebeklerin do\u011fduklar\u0131nda a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 s\u0131ras\u0131yla 1.162, 1.672 ve 1.729 gramd\u0131. Bir anda 8 ya\u015f\u0131n\u0131n alt\u0131nda 5 \u00e7ocu\u011fu olan Jessica, kendisini "\u015fansl\u0131" hissediyor. ,Gen\u00e7 anne, \u201cYemek saatleri \u00e7ok e\u011flenceli. Hepsinin ayn\u0131 anda beslenmeye ihtiyac\u0131 var. Beslenmesi daha uzun s\u00fcrmesinin yan\u0131 s\u0131ra, de\u011fi\u015ftirilmesi gereken bir yerine \u00fc\u00e7 bebek bezi var. ,Sadece daha organize olmaya ihtiyac\u0131m var ama ben zaten olduk\u00e7a organize bir insan\u0131m\u201d diyor.