Bir SMS yeterli! 959 liraya kadar devlet ödüyor

10 g\u00fcnden az \u00e7al\u0131\u015fan g\u00fcndelik\u00e7i ve bak\u0131c\u0131lar i\u00e7in SGK'ya bir SMS atarak bile sigorta i\u015flemlerini ba\u015flatabiliyorsunuz. ,Evimize gelen g\u00fcndelik\u00e7iler, ya da bah\u00e7e i\u015flerinde, hasta veya \u00e7ocuk bak\u0131m\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bak\u0131c\u0131lar sizi i\u015fveren haline getiriyor.,Yine e-devletten de bu i\u015flemi kolayca yapabilirsiniz. G\u00fcnl\u00fck olarak verece\u011finiz \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck bir miktar ile \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n\u0131z\u0131 g\u00fcvenceye alm\u0131\u015f olursunuz. Olu\u015fabilecek bir kaza riskini de b\u00f6ylece kar\u015f\u0131lam\u0131\u015f olursunuz.\r\n,G\u00fcndelik\u00e7i ayda 10 g\u00fcnden fazla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsa bu kez durum de\u011fi\u015fiyor. Bu \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in asgari \u00fccret \u00fczerinden bildirim yapman\u0131z zorunlu. Aksi halde para cezas\u0131 kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kabilir. Burada ayda ka\u00e7 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorsan\u0131z o kadar prim yat\u0131r\u0131yorsunuz.\r\n,10 g\u00fcnden fazla \u00e7al\u0131\u015fan bak\u0131c\u0131 ve g\u00fcndelik\u00e7iler i\u00e7in yap\u0131lan sigortalar i\u015fverenler i\u00e7in sa\u011flanan te\u015fvikler kapsam\u0131nda de\u011ferlendiriliyor. E\u011fer evinizde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z bak\u0131c\u0131 ya da g\u00fcndelik\u00e7i son \u00fc\u00e7 ayd\u0131r sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131\u015fsa te\u015fvik uygulan\u0131yor. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fi 18-29 ya\u015f aras\u0131nda gen\u00e7 ise ya da 18 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck kad\u0131n ise uygulanan te\u015fvik s\u00fcresi 18 aya \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130lave istihdamda t\u00fcm vergi ve primleri devlet \u00f6d\u00fcyor.\r\n,Ayr\u0131ca \u00f6demelerini d\u00fczenli olarak yapanlar i\u00e7in 5 puanl\u0131k prim indirimi de uygulan\u0131yor. Buna g\u00f6re te\u015fvik ve \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan g\u00fcne g\u00f6re devletin \u00f6deyece\u011fi prim ve vergiler yeni asgari \u00fccrete g\u00f6re 959 liraya kadar \u00e7\u0131kabiliyor.\r\n,G\u00fcndelik\u00e7i olarak ayda 10 g\u00fcnden az \u00e7al\u0131\u015fma hakk\u0131 sadece T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 i\u00e7in var. T\u00fcrkiye'de \u00e7ok say\u0131da yabanc\u0131 uyruklu bak\u0131c\u0131 da bulunuyor. Bunlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma izni almalar\u0131 gerekiyor. Ayr\u0131ca 10 g\u00fcnden az sigorta uygulamas\u0131 yabanc\u0131lar i\u00e7in ge\u00e7erli olmuyor.\r\n, Bu da bu insanlar\u0131n sosyal g\u00fcvenlik \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131na alman\u0131z anlam\u0131 ta\u015f\u0131yor. Evinizde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z g\u00fcndelik\u00e7i haftada bir g\u00fcn bile gelse onu sigorta yapman\u0131z gerekir. Sabah'\u0131n haberine g\u00f6re, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu bu i\u015flemleri kolayla\u015ft\u0131rm\u0131\u015f durumda. Cep telefonunuzdan yapaca\u011f\u0131n\u0131z birka\u00e7 i\u015flemle sigortay\u0131 kolayca ba\u015flatabilirsiniz. Bunun i\u00e7in bu t\u00fcr i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ikiye ay\u0131rmak laz\u0131m. 10 g\u00fcnden fazla \u00e7al\u0131\u015fanlar ve 10 g\u00fcnden az \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in sigorta i\u015flemleri de farkl\u0131 uygulan\u0131yor.\r\n