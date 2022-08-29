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Türkiye Gazetesi

Bir tek ölüme çaresi yok! Faydalarını duyan şaşıp kalıyor: Şekeri dengeliyor, kabızlığı anında gideriyor

Bir tek ölüme çaresi yok! Faydalarını duyan şaşıp kalıyor: Şekeri dengeliyor, kabızlığı anında gideriyor

Kudret narı, içeriğindeki vitamin, mineral ve lifler dolayısıyla hastalık önleyici ve tedavi edici şifalı bir meyve. Bu muazzam meyvenin birçok faydası bulunuyor. Öyle ki şifa deposu diye nitelendirilen kudret narı; diyabet hastalarına önerilir, kan şekerinin dengelenmesinde etkilidir. Sindirim sistemini düzenleyen bir meyve olan kudret narı, kabızlığı önler ve hazımsızlığı giderir. Peki, kudret narının diğer yararları neler? Kudret narı nasıl tüketilir? Kudret narı macunu nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

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