Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonras\u0131 \u015faka yap\u0131p yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu\u011funu, "Hay\u0131r" cevab\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.,Elektrikli otomobil \u00fcreticisi Tesla'n\u0131n piyasa de\u011feri, kurucusu Elon Musk'\u0131n son tweeti sonras\u0131 14 milyar dolar azald\u0131. Musk tweetinde, "Bence Tesla'n\u0131n hisse senedi fiyat\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek" dedi.,Tesla'n\u0131n hisse senetleri bu y\u0131l de\u011fer kazanm\u0131\u015ft\u0131. \u015eirketin piyasa de\u011feri bir ara 100 milyar dolara yakla\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Tesla'n\u0131n piyasa de\u011ferinin bu mebla\u011f\u0131 bulmas\u0131 halinde, Musk y\u00fcz milyonlarca dolar prim alacakt\u0131.,Elon Musk 2018'de de Tesla'n\u0131n New York Borsas\u0131'ndaki gelece\u011fini yorumlad\u0131\u011f\u0131 bir tweeti sonras\u0131 da ABD Menkul K\u0131ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) taraf\u0131ndan 20 milyon dolar para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Musk ayr\u0131ca \u015firketin Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan ayr\u0131lmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.,Tesla'n\u0131n kurucusunun son iki tweeti ise "K\u0131z arkada\u015f\u0131m bana k\u0131zd\u0131" ve "Hemen hemen t\u00fcm m\u00fclklerimi sat\u0131yorum, ev sahibi olmayaca\u011f\u0131m" oldu. Elon Musk'\u0131n Twitter'da 33 milyon 400 bin takip\u00e7isi var. (CNN T\u00fcrk)