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Türkiye Gazetesi

Bir ülke daha eklendi! İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...

Bir ülke daha eklendi! İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken bazı ülkeler Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Büyükelçilik sosyal medya hesabından duyurdu. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Trablus Büyükelçiliği, Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşların Libya'ya vizesiz gidebileceğini açıkladı. Peki Libya dahil vize olmadan Türkiye Pasaportu ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...

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