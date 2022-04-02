Bir yanda bahar, diğer yanda 8 metre kar

"\u0130l \u00d6zel \u0130daresi ekipleri, y\u00fcksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulaen karla m\u00fccadele etmkte. \u0130l \u00d6zel \u0130daresi karla m\u00fccadele ekiplerimizin t\u00fcm personeline te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Kapal\u0131 olan yollar\u0131m\u0131z\u0131 b\u00fcy\u00fck bir m\u00fccadeleyle a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu m\u00fccadelede 24 saat esas\u0131na g\u00f6re devam etmek zorunday\u0131z. \u00c7\u00fcnk\u00fc hayat 24 saat esasl\u0131 ak\u0131yor.,"Nisan ay\u0131nday\u0131z ve hala kar nedeniyle kapal\u0131 yolumuz var" diyen Korkmaz, "\u015eu anda bir\u00e7ok yerde bahar mevsimi ya\u015fan\u0131rken, biz 8 metrelik karla m\u00fccadele veriyoruz. 7 i\u015f makinesi, 10 personelle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etmekteyiz. Buras\u0131 Mu\u015f\u2019un en \u00e7ok kar alan b\u00f6lgesi. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor" diye konu\u015ftu. (\u0130HA\/AA),Bat\u0131da bir\u00e7ok ilde ilkbahar mevsimi ya\u015fan\u0131rken, Mu\u015f\u2019ta mart ay\u0131nda ya\u015fanan yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ekiplerin 8 metrelik karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,\u00c7e\u015fitli sa\u011fl\u0131k sorunu oluyor ya da e\u011fitim hizmetinin aksamamas\u0131 ad\u0131na bu m\u00fccadeleyi yap\u0131yoruz. Bu kar\u0131n arkas\u0131ndan in\u015fallah baharda \u00e7ok daha bereketli bir tar\u0131msal sezon ge\u00e7irece\u011fimizi \u00fcmit ediyorum. Baz\u0131 i\u015flerin riskleri vard\u0131r. Bu i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n bu tip risklerle de kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olduklar\u0131 belli ama e\u011fitimleri iyi.",\u0130l \u00d6zel \u0130daresi i\u015f makinesi operat\u00f6r\u00fc Osman Korkmaz da mart ay\u0131nda etkili olan yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle f\u0131rt\u0131na ve tipinin de etkisiyle kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yer yer 8 metreyi buldu\u011funu ifade etti.,Kar\u0131n sert olmas\u0131n\u0131n i\u015f makinelerinin ilerlemesini engelledi\u011fini belirten Korkmaz, "Bazen 100 metrelik bir b\u00f6lgeyi 1 g\u00fcnde a\u00e7\u0131yoruz. Bir haftad\u0131r bu yolda \u00e7al\u0131\u015fmaktay\u0131z. \u0130n\u015fallah ak\u015fama kadar bu yola ge\u00e7it verece\u011fiz. \u00c7\u0131\u011f tehlikesi var ama ona ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyoruz. Vatanda\u015flar\u0131n ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" dedi.,T\u00fcrkiye'nin en \u00e7ok kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 alan illeri aras\u0131nda bulunan Mu\u015f\u2019ta, kapal\u0131 yollar \u0130l \u00d6zel \u0130daresi ekipleri taraf\u0131ndan zorlu m\u00fccadeleyle a\u00e7\u0131l\u0131yor. 10 k\u00f6y, 21 mezra yolu ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 \u00dc\u00e7evler grup k\u00f6y yolunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren kar kaplanlar\u0131, zorlu co\u011frafyaya ra\u011fmen vatanda\u015flar\u0131n ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in hummal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. ,Vali \u0130lker G\u00fcnd\u00fcz\u00f6z, gazetecilere, bu y\u0131l kentte \u00e7ok kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. \u0130lkbahar mevsimi olmas\u0131na ra\u011fmen karla m\u00fccadelenin devam etti\u011fini belirten G\u00fcnd\u00fcz\u00f6z, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,Vatanda\u015flar\u0131n ma\u011fdur olmamas\u0131 i\u00e7in u\u011fra\u015fan ekipler, zorlu co\u011frafya, dik yama\u00e7 ile \u00e7\u0131\u011f tehlikesine kar\u015f\u0131n yer yer kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 8 metreyi buldu\u011fu k\u00f6y yolunu ula\u015f\u0131ma a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.