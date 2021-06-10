Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği

Marmara Denizi\u2019ni etkisi alt\u0131na alan Deniz Salyas\u0131, Menek\u015fe deresinde de etkili oldu.\r\n,Belediye ekipleri kanal\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00f6r\u00fclen m\u00fcsilaj\u0131 temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131.\r\n,Vatanda\u015flar denizin keyfini \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, belediye ekipleri ise m\u00fcsilaj\u0131 temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti.\r\n,Belediye ekipleri Deniz Salyas\u0131n\u0131 temizlerken bir yandan vatanda\u015flar Menek\u015fe Sahili\u2019nde denize girdi.\r\n,.