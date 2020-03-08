Bir yıl boyunca defalarca denenerek üretildi

G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de bir avucunda bir kasa portakaldan daha fazla C vitamini olan ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi i\u00e7in d\u00fcnyay\u0131 endi\u015felendiren korona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 da koruyucu etkisi oldu\u011fu s\u00f6ylenen ku\u015fburnu meyvesi, bir y\u0131ll\u0131k denemelerin ard\u0131ndan meyve tanecikli re\u00e7el olarak piyasaya s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\nT\u00fcrkiye\u2019de gen merkezinin G\u00fcm\u00fc\u015fhane oldu\u011fu kabul edilen ve do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen C vitamini deposu ku\u015fburnu meyvesinin suyu ve marmelat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan re\u00e7eli de uzun denemeler sonunda katk\u0131s\u0131z olarak \u00fcretildi.,K\u00f6y\u00fcn\u00fcn eski ad\u0131 olan \u201cMeyhazer\u201d markas\u0131yla \u00fcretti\u011fi ku\u015fburnu re\u00e7elinin d\u00fcnyada ilk kez meyve tanecikli olarak \u00fcretildi\u011fini savunan \u00d6lmez, yabani meyve zengini olan G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te daha fazla yabani meyvelerle ilgili \u00fcr\u00fcnleri vatanda\u015flar\u0131n be\u011fenisine sunmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de 27 y\u0131l \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131ktan sonra emekli olan 55 ya\u015f\u0131ndaki Zakir \u00d6lmez, 2019 y\u0131l\u0131nda KOSGEB deste\u011fiyle G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u015eehit \u00d6\u011fretmen Necmettin Y\u0131lmaz Geleneksel ve Organik \u00dcr\u00fcnler \u0130\u015f Geli\u015ftirme Merkezinde (\u0130\u015eGEM) \u00fcretti\u011fi ku\u015fburnu re\u00e7elini vatanda\u015flar\u0131n be\u011fenisine sundu.\r\n,Bir avucunda bir kasa portakaldan daha fazla C vitamini var! Tam bir \u015fifa deposu...,Ku\u015fburnu re\u00e7elini \u00e7ok uzun bir s\u00fcre\u00e7te \u00fcretildi\u011fini, toplanan ku\u015fburnu meyvelerinin tek tek elden ge\u00e7irildi\u011fini kaydeden \u00d6lmez, yap\u0131m s\u00fcrecini \u015fu ifadelerle anlatt\u0131: \u201c\u015eu anda kuru ku\u015fburnudan \u00fcretiyoruz. \u00d6nce se\u00e7ilerek bozuk olanlar\u0131 ay\u0131kl\u0131yoruz. Makinede k\u0131r\u0131larak elendikten sonra tekrar elden ge\u00e7irerek kalan i\u00e7 t\u00fcyleri ve \u00e7ekirdekleri ay\u0131klan\u0131yor. O,ndan sonra tekrar elde etti\u011fimiz ve kap\u00e7\u0131k ad\u0131n\u0131 verdi\u011fimiz ku\u015fburnu taneleri suda y\u0131kanarak \u015fekerle balland\u0131rd\u0131ktan sonra kazanda pi\u015firilir ve buna bir miktar bal, limon tuzu ve limon suyu ekleyerek \u00fcretimimizi yap\u0131yoruz. S\u0131cak dolum yaparak raf \u00f6mr\u00fcn\u00fc uzatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc herhangi bir koruyucu katk\u0131 maddesi koymad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc olmas\u0131 biraz zor. Bunu da s\u0131cak dolum yaparak korumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.\u201d\r\n,Bir y\u0131l boyunca onlarca kez denemeler yapt\u0131ktan sonra \u00fcr\u00fcn\u00fcn standard\u0131n\u0131 tutturabilen \u00d6lmez, \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc internet sat\u0131\u015f siteleri \u00fczerinden vatanda\u015flar\u0131n be\u011fenisine sunarken, ulusal ve uluslararas\u0131 fuarlarda da g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,\u00dcr\u00fcn\u00fc bu noktaya getirinceye kadar onlarca defa denemeler yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, arkada\u015f\u0131 H\u00fcseyin \u00d6zg\u00fcn\u2019den de destek ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00d6lmez, \u201cOnlar taze ku\u015fburnudan yap\u0131yorlar. ,\u00dcr\u00fcn\u00fc hem internet \u00fczerinden sat\u0131n alanlar\u0131n hem de gitti\u011fi fuarlarda tad\u0131na bakanlar\u0131n \u00e7ok be\u011fendi\u011fini ifade eden \u00d6lmez, \u201cKu\u015fburnu do\u011fal yeti\u015fen bir yaban meyvesidir. Herhangi bir ila\u00e7lama yok. C vitamini bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok zengindir. Bir avu\u00e7 ku\u015fburnuda bir sand\u0131k portakala e\u015fde\u011fer C vitamini var. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirmektedir. Bu nedenle de korona vir\u00fcs\u00fc gibi hastal\u0131klara da kar\u015f\u0131 koruyucu etkisi vard\u0131r, gribe kar\u015f\u0131, basura, idrar yollar\u0131na \u00e7ok faydas\u0131 vard\u0131r. \r\n,Biz buna bal ilave ederek yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in de biraz daha etkisini art\u0131r\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Ben taze ku\u015fburnudan, kuru ku\u015fburnudan, \u015fekerle, balla yapt\u0131m. En son standartlar\u0131m\u0131 olu\u015fturdum. Bu bir y\u0131ll\u0131k bir s\u00fcre\u00e7. Bir y\u0131ld\u0131r deneme a\u015famas\u0131nda olan bu \u00fcr\u00fcn\u00fc \u015fuanda standartlar\u0131n\u0131 olu\u015fturarak \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131m. As\u0131l amac\u0131m\u0131z yeni \u00fcr\u00fcnler elde etmek. Bu yeni \u00fcr\u00fcnlerle i\u00e7 ve d\u0131\u015f piyasada katma de\u011fer \u00fcretmek istiyoruz. T\u00fcrkiye\u2019nin azda olsa, k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck de olsa bir katk\u0131da bulunmay\u0131 hedefliyoruz\u201d dedi.\r\n,Dikenli \u00e7al\u0131 bitkisinden g\u00fc\u00e7l\u00fckle toplanan ve meyveleri k\u00fc\u00e7\u00fck olan ku\u015fburnunun daldan toplan\u0131p re\u00e7el haline gelinceye kadar \u00e7ok zorlu ve uzun a\u015famalardan ge\u00e7ti\u011fini, ayva, vi\u015fne, kay\u0131s\u0131 re\u00e7eli gibi h\u0131zl\u0131 yap\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u00d6lmez, \u201cBen \u015fu anda \u00fcretti\u011fim meyve taneli ku\u015fburnu re\u00e7e