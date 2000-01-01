Bir yılı bir çift küpe nedeniyle ziyan oldu! Vakit kaybetti, sınava giremedi

BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
GÜNDEM
-
Rum kesiminin skandal tatbikatında dikkat çeken isim: Öcalan’ın pasaport dostu da sahnede
DÜNYA
-
ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü
YAŞAM
-
Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın!
GÜNDEM
-
Özdağ 'Günde 200 kişi vatandaş yapılıyor' dedi, Hatay Valiliği'nden cevap geldi: Her gün bir başka yalan...
GÜNDEM
-
Skandal provokasyonun ardından Türkiye net şekilde uyardı: Böyle NATO'ya giremezsiniz
YAŞAM
-
Güney Koreli müzik grubu "İD" Adana'da! 'Atalarımız kardeşti'
GÜNDEM
-
Çavuşoğlu'ndan dünyaya mesaj: 'Bosna'da yeni bir ihtilafa izin veremeyiz'
EĞİTİM
-
Maltepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor
SPOR
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u Vahdettin Köşkü’nde kabul etti
EĞİTİM
-
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
EĞİTİM
-
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
MAGAZİN
-
Arda Kural oyunculuğa dönüyor, yeni projesi belli oldu
DÜNYA
-
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Ukrayna'ya ait savaş uçağı düşürüldü
POLİTİKA
-
Karamollaoğlu 'işler değişti' dedi, 6'lı masaya seslendi: Yönetim ittifakı oluşturulmalı
DÜNYA
-
Sıcak hava Avrupa’yı alarma geçirdi! Tüm etkinlikler iptal edildi, okullarda protestolar başladı
SAĞLIK
-
Her 100 kişiden 3'ünde görülüyor, erken teşhisi çok önemli
YAŞAM
-
Vahşice katledilmişleri! Anne ve 3 yaşındaki bebeği toprağa verildi
DÜNYA
-
Hindistan ve Bangladeş'te sel: En az 25 kişi öldü
POLİTİKA
-
Sezgin Tanrıkulu'dan skandal 'Bayraktar' paylaşımı! 'Bu korku size yeter' dedi, tepki yağıyor
DÜNYA
-
Zehirli yılanların kendisini sokmasına izin veriyor! Çılgın adamın amacı ise duyanları şaşırtıyor
Ana Sayfa
Yaşam
Teknoloji
Spor
Dünya
Magazin
Sanat
Türkiye
Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Bir yılı bir çift küpe nedeniyle ziyan oldu! Vakit kaybetti, sınava giremedi
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği üniversite sınav günü geldi ve çattı. Adaylar sınava girdi, ter döktü, canla başla sınavlarını yapıp çıktı.
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144