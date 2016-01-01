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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine baltalı hırsız şoku
Adana’da 1970’li yılların anlatıldığı “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin setinde hırsızlık olayı yaşandı. Set ekibi hırsızı yakalayarak polise haber verdi.
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