Bir zamanlar İstanbul Boğazı'ndaydı, artık dağın yamacında

\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019nda bir zamanlar gezinti i\u00e7in kullan\u0131lan 15 metrelik tekne, bug\u00fcnlerde Trabzon'da bir da\u011f\u0131n yamac\u0131nda kafe olarak misafirlerini a\u011f\u0131rl\u0131yor.,Emirhan Zafer, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Pandemi s\u00fcrecinde teknemizi getirmi\u015ftik. Pandemi yasaklar\u0131 bitinceye kadar tesisin eksiklerini tamamlad\u0131k ve yasaklar\u0131n bitmesinin ard\u0131ndan 1 Haziran'dan itibaren de misafirlerimizi a\u011f\u0131rlamaya ba\u015flad\u0131k. Y\u00f6rede olmayan bir tesisti, bunu da biz b\u00f6lge turizmine kazand\u0131rm\u0131\u015f olduk,Trabzon'da g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren ve misafir ak\u0131n\u0131na u\u011frayan kafe, yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgi oda\u011f\u0131 oluyor. D\u00fczk\u00f6y il\u00e7esinde restoran i\u015fletmecili\u011fi yapan Turan Zafer, tekneden bir kafe yapma hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek harekete ge\u00e7ti. ,"GEZD\u0130\u011e\u0130M \u00dcLKELERDE B\u00d6YLE B\u0130R \u015eEY G\u00d6RMED\u0130M"\r\n\r\nDa\u011f\u0131n yamac\u0131ndaki tekneyi arkada\u015flar\u0131 ile birlikte g\u00f6rmeye gelen y\u00f6re sakinlerinden Burak Tiryaki "Arkada\u015flarla birlikte kahvalt\u0131ya geldik ve \u015fimdi manzaran\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Pandemi nedeniyle b\u00f6yle ortamlardan uzakt\u0131k \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr hasta olmadan bu s\u00fcreci atlatt\u0131k, \u015fimdi keyfini s\u00fcr\u00fcyoruz" dedi.,Suudi Arabistan'dan memleketine tatile gelen Erdal \u00c7a\u011f\u0131lc\u0131 ise "Buralar Arabistan\u2019da ya\u015fayanlar i\u00e7in inan\u0131lmaz. Orada ya\u015fayanlar buralar\u0131n k\u0131ymetini \u00e7ok daha iyi biliyorlar ama burada ya\u015fayanlar bunun fark\u0131nda de\u011fil. Yoldan ge\u00e7erken g\u00f6rd\u00fck. \u00c7ok ilgin\u00e7 geldi. Buray\u0131 tan\u0131yal\u0131m yak\u0131ndan g\u00f6relim istedik. Gezdi\u011fim \u00fclkelerde b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedim" diye konu\u015ftu.,\u2018Saback r\u00fczgar\u0131\u2019 ad\u0131 verilen tekne il\u00e7eye hakim bir noktaya konumland\u0131r\u0131l\u0131rken, pandemi yasaklar\u0131n\u0131n bitmesi ile birlikte yerli ve yabanc\u0131 turistlerin u\u011frak yeri olmaya ba\u015flad\u0131. Zafer, teknenin hemen yan\u0131na da Deniz Feneri \u015feklinde bir ba\u015fka yap\u0131 yaparak tekneye olan ilgiyi de artt\u0131rd\u0131.,Zafer, bir zamanlar \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019nda gezi teknesi olarak kullan\u0131lan ve bir s\u00fcre \u00f6nce Giresun\u2019un Tirebolu il\u00e7esine sat\u0131lan tekneyi almaya karar verdi. 15 metre uzunlu\u011funda, 4.60 metre geni\u015fli\u011findeki tekneyi denizden Ak\u00e7aabat il\u00e7esine getiren Zafer, tekneyi vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla t\u0131ra y\u00fckledi. Tek \u015feritli, rampal\u0131 ve virajl\u0131 yollardan ge\u00e7ilerek il\u00e7edeki 661 rak\u0131ml\u0131 Yenimahalle\u2019ye getirilen tekne, daha \u00f6nceden yap\u0131lm\u0131\u015f beton yap\u0131n\u0131n \u00fczerine yerle\u015ftirildi.,KAYNAK: \u0130HA,"BABAMIN HAYAL\u0130YD\u0130, BE DE DESTEK VERD\u0130M"\r\n\r\nDa\u011f\u0131n yamac\u0131ndaki tekne ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Turan Zafer'in o\u011flu Emirhan Zafer, tesisin babas\u0131n\u0131n hayali oldu\u011funu s\u00f6yledi. Emirhan Zafer, projeyi hayata ge\u00e7irmek i\u00e7in 200 bin TL \u00fczerinde bir harcama yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek "Buras\u0131 babam\u0131n hayaliydi. B\u00f6yle bir plan\u0131 vard\u0131, ben de hayaline destek \u00e7\u0131kt\u0131m" dedi.