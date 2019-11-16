Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ıydı.... Yeni halini görenler tanıyamıyor!

Yeni alb\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle bir s\u00fcredir ekranlardan uzak olan Ceylan, sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf ile takip\u00e7ilerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Bir \u00f6nceki alb\u00fcm\u00fc i\u00e7in estetik operasyonlarla tarz\u0131n\u0131 komple de\u011fi\u015ftiren ve d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc pop \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 Selena Gomez'e benzetilen Ceylan, bu kez bamba\u015fka biri oldu.,Ceylan'\u0131n yeni tarz\u0131na hayranlar\u0131ndan "Sa\u00e7lar bir harika olmu\u015f", "Yeni imaj muhte\u015fem olmu\u015f", "Harika g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorsun" mesajlar\u0131 ya\u011fd\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u015fark\u0131c\u0131 Ceylan'\u0131n y\u0131llar i\u00e7indeki b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fimi:,T\u00fcrk halk\u0131 onu 'K\u00fc\u00e7\u00fck Ceylan' olarak tan\u0131d\u0131. \u015e\u00f6hreti yakalad\u0131\u011f\u0131nda hen\u00fcz 10 ya\u015f\u0131ndayd\u0131 ve ilk alb\u00fcm\u00fc 'Yakt\u0131 Beni'yi \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131.,Ger\u00e7ek soyad\u0131 Avc\u0131 olan Ceylan, y\u0131llar i\u00e7inde g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc de estetiklerle de\u011fi\u015ftirdi.,Eskiden estetik bu kadar yayg\u0131n de\u011fildi. Ceylan s\u00fcrekli sa\u00e7\u0131nda de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131yordu.,Zaman zaman sa\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015fti, d\u00fcnya y\u0131ld\u0131zlar\u0131na benzetildi..,\u00d6yle ki sonunda Ceylan'\u0131 'tan\u0131n\u0131r' k\u0131lan y\u00fcz\u00fcnde o ifadeden eser kalmad\u0131.,Instagram hesab\u0131na koydu\u011fu bu foto\u011frafa bakanlar Ceylan'\u0131 tan\u0131makta zorlan\u0131yor.