Birçok rahatsızlığı vardı, terapisini bakın nasıl buldu

\u00c7ak\u0131c\u0131, hem \u00e7ocuklar\u0131 sevindiren hem de hastal\u0131klar\u0131na terapi olan sanat\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 el verdi\u011fi s\u00fcrece devam ettirmeyi planl\u0131yor.,"\u00d6l\u00fcnceye kadar \u00e7ocuklara ah\u015fap oyuncak yapmaya devam edece\u011fim. Benim hastal\u0131klar\u0131m\u0131 tedavi eden ah\u015fap oyuncak yapmak oldu. Bu oyuncaklar ile zaman ge\u00e7irmem benim en b\u00fcy\u00fck ilac\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.,15 metrekarelik at\u00f6lyesinde 50 farkl\u0131 ah\u015fap oyuncak \u00fcreten \u00c7ak\u0131c\u0131, bunlar\u0131 kendi arabas\u0131 ile gezerek uygun fiyata sat\u0131yor.,Do\u011fu\u015fundan beri i\u00e7erisinde bir ah\u015fap sevgisi oldu\u011funu ifade eden \u00c7ak\u0131rc\u0131, \u201cBabam\u0131n dedesi Y\u0131ld\u0131z Saray\u0131'nda hem marangozluk hem de bah\u00e7\u0131vanl\u0131k yapm\u0131\u015f. Ben de bundan esinlendim.",4 \u00e7ocuk babas\u0131 emekli 66 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Hayati \u00c7ak\u0131c\u0131'n\u0131n Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezli\u011fi, \u015feker ve tansiyon gibi hastal\u0131klar\u0131 nedeniyle y\u00fczde 70 engelli raporu bulunuyor.,Zaman\u0131n gen\u00e7li\u011finin bilgisayar ve tabletlerle hayat\u0131n\u0131 ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yleyen \u00c7ak\u0131c\u0131, "Ah\u015fab\u0131n sa\u011fl\u0131\u011fa hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yoktur. \u00c7ocu\u011fa enerji verir ve enerjisini al\u0131r. Bu sanat\u0131n baz\u0131 y\u00f6nleri de var. Ellerime \u00e7ok zarar verdi.",20 y\u0131ld\u0131r ah\u015fap oyuncak yaparak rahats\u0131zl\u0131klar\u0131yla m\u00fccadele eden \u00c7ak\u0131c\u0131, 4 parma\u011f\u0131n\u0131 h\u0131zara kapt\u0131rmas\u0131na ra\u011fmen bundan vazge\u00e7medi.,"Ben y\u00fczde 70 engelliyim. Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezli\u011fi, \u015feker ve tansiyon hastal\u0131klar\u0131m var. Fakat ben bu hastal\u0131klara yenilmedim. Bu ah\u015fap oyuncaklarla u\u011fra\u015fma ile ben bu hastal\u0131klar\u0131m\u0131 yenece\u011fim. Ah\u015fap oyuncak yapmak ve \u00e7ocuklar\u0131 sevindirmek benim i\u00e7in bir zevktir. Ayn\u0131 zamanda hastal\u0131\u011f\u0131m\u0131n bir tedavisi oluyor. Yapt\u0131\u011f\u0131m i\u015f bir ata sanat\u0131d\u0131r, el sanat\u0131d\u0131r. Benden ba\u015fka Do\u011fu Anadolu\u2019da bu i\u015fi yapan kimse yok" dedi.,"Zorlad\u0131k\u00e7a tendonlarda s\u0131k\u0131\u015fmalar olmu\u015f. Ellerimden ameliyatlar oldum. Bunlara meslek hastal\u0131klar\u0131 diyorlar. Zorlamadan oluyormu\u015f. Sol elimin 4 parma\u011f\u0131m\u0131 h\u0131zara verdim, koptu. 5 saatlik bir operasyon sonucu diktiler. \u015euanda parmaklar\u0131m gayet iyi durumda. Buna ra\u011fmen bu i\u015fi b\u0131rakmad\u0131m, severek yap\u0131yorum.",Hastal\u0131klar\u0131na ra\u011fmen hayattan kopmayan \u00c7ak\u0131c\u0131, babas\u0131n\u0131n dedesinin Y\u0131ld\u0131z Saray\u0131'nda marangoz olmas\u0131ndan esinlenerek ah\u015fap oyuncak yapmaya ba\u015flad\u0131.