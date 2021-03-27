Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

Olay, \u00f6\u011fle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak \u00fczerinde bulunan bir apartman\u0131n \u00f6n\u00fcnde meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, daha \u00f6nce bir evlilik yap\u0131p ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilen bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu annesi 32 ya\u015f\u0131ndaki N.D. isimli kad\u0131n, bir s\u00fcre \u00f6nce de 25 ya\u015f\u0131ndaki O.G. ile birlikte ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. N.D. ile O.G.\u2019nin aras\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131nca kad\u0131n O.G.\u2019den \u015fikayet\u00e7i olup yaln\u0131z ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde arac\u0131 ile daha \u00f6nce birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 N.D.\u2019nin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evin \u00f6n\u00fcne gelen O.G., N.D.\u2019yi apartman giri\u015f kap\u0131s\u0131 \u00f6n\u00fcnde yan\u0131nda getirdi\u011fi ruhsats\u0131z tabanca ile 4 el ate\u015f edip a\u011f\u0131r yaralad\u0131. Daha sonra soka\u011fa \u00e7\u0131kan O.G. ayn\u0131 silah\u0131 bu defa ba\u015f\u0131na dayay\u0131p teti\u011fe bas\u0131p intihar etti.\r\n,Silah sesleri \u00fczerine soka\u011fa \u00e7\u0131kan \u00e7evre sakinleri 32 ya\u015f\u0131ndaki N.D. ile 25 ya\u015f\u0131ndaki O.G.\u2019yi kanlar i\u00e7inde g\u00f6r\u00fcnce 112\u2019yi arayarak yard\u0131m istedi. K\u0131sa s\u00fcrede b\u00f6lgeye gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131lar\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131rken polis olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n,Olayda kalbinden ve v\u00fccudunun de\u011fi\u015fik yerlerinden kur\u015fun yaras\u0131 olan 32 ya\u015f\u0131ndaki N.D.\u2019nin de kad\u0131n\u0131 vurduktan sonra \u00f6lmek isteyen 25 ya\u015f\u0131ndaki O.G.\u2019nin de hayati tehlikelerinin devam etti\u011fi bildirildi.