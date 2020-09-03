Bisiklet tamircisi kız kardeşler, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyorlar

K\u00fctahya'da 18 y\u0131ld\u0131r bisiklet tamircili\u011fi yapan k\u0131z karde\u015fler, ustal\u0131klar\u0131yla adeta erkek meslekta\u015flar\u0131na ta\u015f \u00e7\u0131kart\u0131yor.,Yenido\u011fan Mahallesi Rag\u0131p G\u00fcm\u00fc\u015f Pala Caddesi'ndeki '\u00c7ilem Bisiklet' adl\u0131 d\u00fckkanlar\u0131na m\u00fc\u015fterilerin getirdi\u011fi bisikletleri tamir eden 1 \u00e7ocuk annesi 40 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fclom \u00c7avd\u0131r ile karde\u015fi 2 \u00e7ocuk annesi 41 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcner Akkaya, i\u015flerini severek yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler.,G\u00fclom \u00c7avd\u0131r, kad\u0131nlar\u0131n her alanda \u00e7al\u0131\u015fabilece\u011fini belirterek, "18 y\u0131ld\u0131r bu i\u015fle u\u011fra\u015f\u0131yorum. \u0130\u015fimi severek yap\u0131yorum. Kad\u0131nlar i\u00e7in hi\u00e7bir \u015fey zor de\u011fildir. Mesle\u011fime al\u0131\u015ft\u0131m.K\u0131z karde\u015fimle birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u0130\u015f yerimize ilk kez gelenler bizleri bisiklet tamir ederken g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131r\u0131yorlar. Devaml\u0131 m\u00fc\u015fterilerimiz ise bize al\u0131\u015ft\u0131" dedi.\r\n\u00c7avd\u0131r, bilhassa hevesli olan bayanlara bisiklet tamircili\u011fini \u00f6\u011fretmeye haz\u0131r oldu\u011funu dile getirdi.,Ablas\u0131yla birlikte bisiklet tamir eden G\u00fcner Akkaya, "Babam vefat ettikten sonra ablam yaln\u0131z kald\u0131. Ben de ablama yard\u0131m etmeye ba\u015flad\u0131m. K\u0131sa s\u00fcrede bu mesle\u011fi \u00f6\u011frendim. Ben de ablam gibi 18 y\u0131ld\u0131r bisiklet tamir ediyorum" diye konu\u015ftu.,Akkaya, "Kad\u0131nlar istedikten sonra her \u015feyi ba\u015farabilirler, bundan eminim" \u015feklinde konu\u015ftu.,Akkaya, 2001 y\u0131l\u0131nda vefat eden babalar\u0131 Ali \u0130hsan Kaya'dan kendilerine kalan bisiklet tamirci d\u00fckkan\u0131nda baba mesle\u011fini karde\u015fi ile birlikte y\u0131llarca s\u00fcrd\u00fcrmeye kararl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 ifade etti.,KAYNAK: \u0130HA