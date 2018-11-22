Bitcoin madencilik şirketi Giga Watt iflas etti

Resmen batt\u0131lar! D\u00fc\u015ft\u00fck\u00e7e d\u00fc\u015f\u00fcyor...,ABD`de bulunan Bitcoin madencilik ve Blockchain \u015firketi Giga Watt, bitcoin de\u011ferlerinin d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan on milyonlarca dolar bor\u00e7la iflas etti.,Cointelegraph haber sitesinin haberine g\u00f6re, Washington \u0130flas Mahkemesi'ne ba\u015fvuran firma, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyece\u011fi gerek\u00e7esiyle iflas\u0131n\u0131 istedi.,Mahkeme belgelerinde \u015firketin 70 milyon dolar borcu bulunmas\u0131na kar\u015f\u0131n elinde 50 bin dolardan daha az varl\u0131\u011fa sahip oldu\u011fu belirlendi.,Washington'da bulunan Giga Watt kripto madencili\u011fi firmas\u0131 2012 y\u0131l\u0131nda MegaBigPower ad\u0131yla eski Microsoft yaz\u0131l\u0131m m\u00fchendisi Dave Carlson taraf\u0131ndan kurulmu\u015ftu.,Carlson, ge\u00e7en a\u011fustos ay\u0131nda \u015firketten ayr\u0131ld\u0131. Eyl\u00fcl ay\u0131nda \u015firketin \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131 63'ten 16'ya indirildi.,Mart 2017'de Dave Carlson, \u015firketin ba\u015flang\u0131\u00e7 paras\u0131 teklifi (ICO) satmak i\u00e7in Amerikan G\u00fcvenlik ve Al\u0131\u015f-Sat\u0131\u015f Komisyonu'na (SEC) kay\u0131t olmas\u0131n\u0131n gerekmedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.,Bir y\u0131l sonra da Silver Miller Avukatl\u0131k firmas\u0131, Giga Watt\u0131n ICO sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili federal mahkemeye dava a\u00e7t\u0131. Firma, Giga Watt'\u0131n gerekli yerlere kay\u0131t olmadan kripto madencili\u011fi i\u015finde yat\u0131r\u0131m satarak g\u00fcvenlik kanunlar\u0131n\u0131 ihlal etti\u011fini savunmu\u015ftu.