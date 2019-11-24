Bitlis’in maskotu ayılar kavurmayla besleniyor

Adeta Bitlis\u2019in maskotu haline gelen ay\u0131lar, Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc\u2019ne gezmeye ve pikni\u011fe giden vatanda\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan elle besleniyor.,Son zamanlarda turizme katk\u0131 sa\u011flayan iki yavru boz ay\u0131y\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in vatanda\u015flar adeta Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc\u2019ne ak\u0131n ediyor. Resmi olmayan rakamlara g\u00f6re bu y\u0131l 130 bine yak\u0131n ziyaret\u00e7i a\u011f\u0131rlayan Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc, yavru ay\u0131lar sayesinde turist say\u0131s\u0131n\u0131 artt\u0131rd\u0131.,Yavru iki boz ay\u0131y\u0131 beslemekle kalmayan vatanda\u015flar, ay\u0131lar\u0131n kendilerine sald\u0131rma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bile d\u00fc\u015f\u00fcnmeden \u00f6z\u00e7ekim yap\u0131yorlar.,K\u0131z\u0131lay Tatvan \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Battal Ta\u015far, K\u0131z\u0131lay olarak bir fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak ad\u0131na yavru ay\u0131lar\u0131 beslemek i\u00e7in Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc\u2019ne geldiklerini ifade ederek, \u201cArzu etmedi\u011fimiz bir \u015fekilde annelerini kaybeden bu iki yavru ay\u0131n\u0131n \u015fu anda burada hayata tutunmalar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ger\u00e7ekten de insanlar bunlar\u0131 elleriyle besledi.","Fevkalade insanlar bunlara ilgi g\u00f6steriyor. D\u00fcnyada e\u015fi benzeri olmayan bu vah\u015fi do\u011fada 2950 metre rak\u0131mda bir hayvan\u0131n insanlar taraf\u0131ndan ne kadar ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bu hayvanlar\u0131n zarars\u0131z olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemek istiyorum. Tabii ne kadar da zarars\u0131z dersek neticede bir vah\u015fi hayvan. Ama bunlara dokunmad\u0131k\u00e7a, incitmedik\u00e7e bunlar\u0131n zarars\u0131z oldu\u011funu s\u00f6ylemek istiyorum. Belki baz\u0131lar\u0131 bunu farkl\u0131 bir \u015fekilde iletebiliyor, ama bunlar yiyece\u011fe ko\u015fuyor ve insanlara sald\u0131rm\u0131yor. Biraz \u00f6nce biz bunlara \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fekilde yakla\u015ft\u0131k, sevdik ve besledik. Hatta biz T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131 olarak bug\u00fcn bir fark\u0131ndal\u0131k yap\u0131p bunlar\u0131nda insanlar gibi g\u0131daya ihtiyac\u0131 oldu\u011fu hesab\u0131yla bug\u00fcn buraya geldik. \u0130nsanlar\u0131 buray\u0131 ziyaret etmeye davet ediyoruz. Buras\u0131 g\u00fczel bir co\u011frafya. 13 bin kilometrelik bu co\u011frafyan\u0131n \u00e7ok farkl\u0131 oldu\u011funu, d\u00fcnyada e\u015fi benzeri \u00e7ok azd\u0131r. Bu da Tatvan\u2019a Allah taraf\u0131ndan verilen bir l\u00fctuftur. Onun i\u00e7in herkesi buraya davet ediyoruz\u201d diye konu\u015ftu.