Bitlis’te üretiliyor, tüm Türkiye’ye satılıyor! Tanesi bin 500 lira...

Bitlis'te \u00fcretilen ana ar\u0131lar ba\u015fta b\u00f6lge illeri olmak \u00fczere T\u00fcrkiye'nin bir\u00e7ok iline g\u00f6nderiliyor. Bitlis\u2019in bitki ve \u00e7i\u00e7ek \u00e7e\u015fitlili\u011fin bol oldu\u011fu y\u00fcksek kesimlerde \u00fcretilen bal, en \u00e7ok talep edilen g\u0131dalar aras\u0131nda yer al\u0131yor., Kalitesiyle \u00fcnl\u00fc Bitlis karakovan bal\u0131, 2017 y\u0131l\u0131nda 120 \u00fclkeden 600 yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 45. Apimondia Ar\u0131c\u0131l\u0131k Kongresinde d\u00fcnya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc olmu\u015ftu. Bitlisli ar\u0131c\u0131lardan Caner G\u00fcng\u00f6rd\u00fc, kurduklar\u0131 i\u015fletmeyle profesyonel anlamda ana ar\u0131c\u0131l\u0131k \u00fcretimi yaparak \u00e7evre illere satt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Caner G\u00fcng\u00f6rd\u00fc, \u201c30 y\u0131ld\u0131r ar\u0131c\u0131l\u0131k yap\u0131yoruz. Bitlis ve \u00e7evresinde ana ar\u0131 \u00fcretimi yoktu. 3-4 y\u0131ldan bu yana ana ar\u0131 \u00fcretimini yap\u0131yoruz. \u0130yi yapan \u0131rklar\u0131 \u00fcretip, isteyen m\u00fc\u015fterilerimize veriyoruz. Ayr\u0131ca ana ar\u0131n\u0131n yan\u0131nda 700 tane kovan\u0131m\u0131z var. Bununla Bitlis y\u00f6resinin do\u011fal, organik bal\u0131n\u0131 \u00fcretiyoruz. Hem Bitlis d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan hem\u015fehrilerimiz hem de ba\u015fka illerdeki vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n Bitlis bal\u0131na ilgileri var. Bal\u0131m\u0131z\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya toptan ya da perakende satabiliyoruz. Yaylam\u0131z\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz. Kekik, geven ve zengin floras\u0131yla \u00e7ok g\u00fczeldir. Burada hem ana ar\u0131 \u00fcretimi yap\u0131yor, hem de bal \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz\u201d dedi.,B\u00f6lgede bir\u00e7ok yerde ar\u0131c\u0131l\u0131k yapanlar\u0131n oldu\u011funu dile getiren G\u00fcng\u00f6rd\u00fc, ilkel y\u00f6ntemlerle de ana ar\u0131 \u00fcretimi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak kendilerinin bu sekt\u00f6rde profesyonel \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi Ar\u0131c\u0131l\u0131k B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu oldu\u011funu belirten G\u00fcng\u00f6rd\u00fc, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\u201cAna ar\u0131 \u00fcretimi de\u011fi\u015fik sistemlerde yap\u0131lan bir \u00fcretimdir. \u0130lk \u00f6nce profesyonel olarak bunu yap\u0131yoruz. Ana ar\u0131lar\u0131 ilk \u00f6nce transfer dedi\u011fimiz bir y\u00f6ntem ile dam\u0131zl\u0131k kolonilerden alarak ana ar\u0131 pupas\u0131 yani ana ar\u0131 memesi dedi\u011fimiz bir hale getiriyoruz. , Daha sonra ana ar\u0131 kutular\u0131na bunlar\u0131 veriyoruz. Bunlar \u00e7\u0131kt\u0131ktan 10 g\u00fcn sonra havada \u00e7iftle\u015fip yumurtlamaya ba\u015fl\u0131yorlar. Yumurtlad\u0131ktan 8-9 g\u00fcn sonra sat\u0131\u015fa haz\u0131r hale geliyorlar. Tanesini 50 TL\u2019den sat\u0131yoruz. \u015eu an sipari\u015flere yeti\u015femiyoruz. Ana ar\u0131 konusunda herkes g\u00fcvenilir birini ar\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019nin her yerine g\u00f6nderiyoruz. \u00d6ncelikli \u00e7evredeki arkada\u015flara veriyoruz. Daha sonra fazla kal\u0131rsa di\u011fer illere g\u00f6nderiyoruz. Bu sistematik bir i\u015ftir. Biraz profesyonellik ve tecr\u00fcbe laz\u0131m. Bu i\u015fte e\u011fitim alm\u0131\u015f herkes yapabilir. ,Ama \u2018ben ana ar\u0131 yapay\u0131m\u2019 diyen herkes yapamaz. \u00d6ncelikle bu i\u015fi bilmek laz\u0131m. Ayr\u0131ca ana ar\u0131da suni tohumlama da yap\u0131yorum. Onun da tanesini bin 500 TL\u2019ye sat\u0131yoruz. Sezonda yakla\u015f\u0131k 3 bin 500 ana ar\u0131 \u00fcretip sat\u0131yoruz. Ana ar\u0131lar\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi sakin, iyi bal yapacak, kovan ba\u015f\u0131 30 kilogram\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fmeyecek kalitesine sahip olmas\u0131d\u0131r.\u201d (\u0130HA),Bitlis\u2019te \u00fcretiliyor, t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019ye sat\u0131l\u0131yor! Tanesi bin 500 lira... \u0130\u015fte detaylar