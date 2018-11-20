Bob Ross'un gerçek mesleği şaşırttı!

4 Temmuz 1995 y\u0131l\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Herkes onu tan\u0131maya ba\u015flasa da hayat\u0131ndan \u00f6d\u00fcn vermemi\u015f ve kar\u0131s\u0131yla birlikte sessizce ya\u015famaya devam etmi\u015f.,Resim yapmay\u0131 kendi kendine \u00f6\u011frenen Ross, geceleri uyumay\u0131p s\u00fcrekli pratik yapm\u0131\u015f.,Marangoz olan babas\u0131n\u0131n at\u00f6lyesinde vakit ge\u00e7irmekten b\u00fcy\u00fck keyif alan Bob Ross, lisedeyken okulu b\u0131rak\u0131p babas\u0131na \u00e7\u0131rakl\u0131k yapmaya ba\u015flam\u0131\u015f. Ancak at\u00f6lyede ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir kaza sonucu sol i\u015faret parma\u011f\u0131n\u0131n ucunu kaybetmi\u015f.,Resim a\u015f\u0131\u011f\u0131 ustam\u0131z, yapt\u0131\u011f\u0131 televizyon program\u0131ndan hi\u00e7 para almam\u0131\u015f.,Tam bir hayvan sever olan Ross, program\u0131n \u00e7ekildi\u011fi Indiana'da hayvan kurtarma servisi kurmu\u015f ve Orlando'daki evinin arka bah\u00e7esini de hayvan rehabilitasyon merkezine \u00e7evirmi\u015f.,Sa\u00e7lar\u0131yla tam bir ikon haline gelen Bob Amca'n\u0131n sa\u00e7lar\u0131 asl\u0131nda k\u0131v\u0131rc\u0131k de\u011filmi\u015f! D\u00fcmd\u00fcz olan sa\u00e7lar\u0131na, kuaf\u00f6re gitmeye \u00fc\u015fendi\u011fi i\u00e7in perma yapt\u0131rm\u0131\u015f ve sa\u00e7lar\u0131 imaj\u0131n\u0131 olu\u015fturdu\u011fu i\u00e7in bir daha hi\u00e7 kestirmemi\u015f. ,T\u00fcm d\u00fcnyaya resmi sevdiren Bob Ross, 18 ya\u015f\u0131nda Hava Kuvvetleri'ne girerek 20 y\u0131l boyunca g\u00f6rev yapt\u0131. G\u00f6revi boyunca askerlere o kadar \u00e7ok ba\u011f\u0131rm\u0131\u015f ki emekli olduktan sonra bir daha ba\u011f\u0131rmamaya yemin etmi\u015f. ,"\u015euraya k\u00fc\u00e7\u00fck mutlu bir a\u011fa\u00e7 \u00e7izelim" c\u00fcmlesi akl\u0131n\u0131za kimi getirir? Elbette ressam Bob Ross'u!