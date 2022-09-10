Böbreklerini kaybetmişti... MasterChef'in eski yarışması Hamza'dan kötü haber geldi

Mercimek yay\u0131na g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc ba\u011flanarak kahreden bir haber vermi\u015fti. B\u00f6breklerini kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klayan Hamza, annesinin kendine b\u00f6bre\u011fini verece\u011fini a\u00e7\u0131klayarak iyi olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. , Sivrio\u011flu, Hamza Mercimek'in annesinin ya\u015fanan uyumsuzluk sebbeiyle o\u011fluna b\u00f6bre\u011fini veremeyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bu y\u0131l\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131ndan Melih ise Hamza'ya destek olmak istediklerini s\u00f6yledi ve "E\u011fer \u00f6d\u00fcl maddiye d\u00f6nebiliyorsa \u00e7ok mutlu oluruz. Ona da destek olmu\u015f oluruz" diyerek \u015fefleri duyguland\u0131rd\u0131.\r\n,Hamza Mercimek, "Haftan\u0131n \u00fc\u00e7 g\u00fcn\u00fc diyaliz tedavisi al\u0131yorum. Tedavisi olan bir \u015fey. Annem beni do\u011furdu, annem bana can verecek. B\u00f6bre\u011finin birini bana veriyor. Ameliyat haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flad\u0131k. \u0130n\u015fallah g\u00fczel olacak" s\u00f6zleriyle b\u00f6breklerini kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Hamza'n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumuna ili\u015fkin program\u0131n j\u00fcri \u00fcyelerinde Somer Sivrio\u011flu k\u00f6t\u00fc bir haber verdi.,MasterChef'in yeni sezonda yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcne eski yar\u0131\u015fmac\u0131lar konuk olmu\u015f, ge\u00e7en sezonun sivri dilli ismi Hamza Mercimek ise konuklar aras\u0131nda yer almam\u0131\u015ft\u0131.,Programa g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc olarak ba\u011flanan MasterChef eski yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Hamza Mercimek a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201cYa\u015fad\u0131\u011f\u0131m \u00e7ok zor bir durum. Yakla\u015f\u0131k iki ay \u00f6nce a\u011fr\u0131lar\u0131mdan dolay\u0131 acile gittim ve hemen diyalize ba\u011flanaca\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6ylediler. Yakla\u015f\u0131k bir ay hastanede yatt\u0131m ama maalesef b\u00f6breklerimi kurtaramad\u0131k. \u0130ki b\u00f6bre\u011fim de iflas etti\u201d dedi.,Somer \u015eef bunun \u00fczerine, "Sizin bu jestiniz hem bizi hem de yap\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ok duyguland\u0131rd\u0131. Bug\u00fcnl\u00fck yar\u0131\u015fmay\u0131 para \u00f6d\u00fcl\u00fcne \u00e7eviriyoruz" diyerek bug\u00fcn Hamza i\u00e7in yar\u0131\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Somer \u015eef, "Annesi kendi b\u00f6bre\u011fini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanm\u0131\u015f. Maalesef Hamza\u2019n\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 devam ediyor. Her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fimizle Hamza\u2019n\u0131n yan\u0131nday\u0131z" s\u00f6zleriyle annesinin b\u00f6bre\u011finin Hamza i\u00e7in uyumsuz oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n