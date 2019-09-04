Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu

Yavru caretta carettalar\u0131n Bodrum\u2019da g\u00f6r\u00fclmesinin ard\u0131ndan DEKAMER yetkilileri yavrular\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 plaja gelerek incelemelerde bulundu. Bir kaplumba\u011fa yuvas\u0131 daha bulan yetkililer yuvan\u0131n etraf\u0131n\u0131 \u015fezlonglarla \u00e7evirdi. H\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde harekete ge\u00e7en DEKAMER ve AKUT ekipleri caretta carettalar\u0131 kumun alt\u0131ndan yava\u015f bir \u015fekilde \u00e7\u0131karmaya ba\u015flad\u0131. Sahilde denize giren ve y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan yerli, yabanc\u0131 turistler \u00f6nce yetkililerin ne yapt\u0131\u011f\u0131na anlam veremedi. Sonra kaplumba\u011falar kumun alt\u0131ndan \u00e7\u0131kmaya ba\u015flay\u0131nca \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemediler. Yetkililer 20 caretta carettay\u0131 suya kavu\u015fturdu. 15 kaplumba\u011fa ise DEKAMER yetkilileri taraf\u0131ndan Dalyan\u2019daki ara\u015ft\u0131rma merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Yetkililer kalan 15 kaplumba\u011fan\u0131n ise 2 g\u00fcn i\u00e7inde suya sal\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. \r\n,Bodrum\u2019da ilk kez g\u00f6r\u00fcld\u00fc, ekipler alarma ge\u00e7ti, g\u00f6renler ise \u015fok oldu! Bir anda kumun alt\u0131ndan \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131lar...\r\n,DEKAMER saha sorumlusu \u015eenol Menzek, Bodrum\u2019da ilk kez carreta caretta yumurtalar\u0131na rastlad\u0131klar\u0131n\u0131 ve do\u011fan kaplumba\u011falar\u0131 denize sa\u011f salim ula\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. \r\n,.,Bodrum\u2019da \u00f6nceki g\u00fcn \u015fezlonglar\u0131n aras\u0131nda yumurtalar\u0131ndan \u00e7\u0131kan yavru caretta carettalar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa neden olmu\u015ftu. Bodrum\u2019da ilk kez g\u00f6r\u00fclen yavru caretta carettalar DEKAMER\u2019i harekete ge\u00e7irdi. Nesli t\u00fckenme tehlikesinde olan kaplumba\u011fa yavrular\u0131n\u0131n imdad\u0131na yeti\u015fen DEKAMER ve AKUT ekipleri, yavru kaplumba\u011falar\u0131 kumun i\u00e7inden \u00e7\u0131kararak denize b\u0131rakt\u0131. \r\n,Turgutreis'te bulunan G\u00fcn Bat\u0131m\u0131 Plaj\u0131'nda \u00f6nceki g\u00fcn ak\u015fam saatlerinde sahilde bulunan vatanda\u015flar \u015fezlonglar\u0131n aras\u0131nda yavru caretta caretta oldu\u011funu fark etti. Nesli t\u00fckenme tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumba\u011falar\u0131n\u0131n yumurtadan \u00e7\u0131karak \u015fezlonglar\u0131n aras\u0131nda denize ilerlemeye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sahilde bulunanlar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirmi\u015fti. Kaplumba\u011falar\u0131n imdad\u0131na yeti\u015fen Bodrum Belediyesi meclis \u00fcyesi Tamer Mandalinci, b\u00f6yle bir durumla ilk defa kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. Caretta carettalar\u0131n zarar g\u00f6rmesini istemeyen Mandalinci, Deniz Kaplumba\u011falar\u0131 Ara\u015ft\u0131rma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri ile ileti\u015fime ge\u00e7ti. Mandalinci, uzmanlardan ald\u0131\u011f\u0131 bilgiler do\u011frultusunda kaplumba\u011falar\u0131n denize ula\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. \r\n,Mu\u011fla\u2019n\u0131n Bodrum il\u00e7esinde nesli t\u00fckenmekte olan caretta caretta yavrular\u0131 ekipleri alarma ge\u00e7irdi. Kaplumba\u011fa yuvas\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in gelen ekipler g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok oldu. Sahilde bulunan yerli ve yabanc\u0131 turistler ise kaplumba\u011falar\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in birbiriyle yar\u0131\u015ft\u0131. ,Kaynak: \u0130HA