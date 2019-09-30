Bodrum’da kabus gecesi!

Bodrum\u2019da kabus gecesi!,Gece kabusu ya\u015fayan Seda Akbulut, canlar\u0131n\u0131 zor kurtard\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek \u015f\u00f6yle dedi: \u201cGece saat 02.00 sular\u0131yd\u0131. Suyun g\u00fcr\u00fclt\u00fcs\u00fcyle uyand\u0131k. Kap\u0131y\u0131 a\u00e7amad\u0131k, bakt\u0131m buralar su olmu\u015f. Bah\u00e7e, her taraf zaten \u015felale gibiydi. \u0130lk ba\u015fta ne oldu\u011funu anlayamad\u0131k, g\u00fcne\u015f enerjisi patlad\u0131 sand\u0131k. Daha sonra g\u00fcne\u015f enerjisinde o kadar su olmaz dedik\u201d dedi.\r\n,Sular alt\u0131nda kalan otelin operasyon m\u00fcd\u00fcr\u00fc Halil \u0130brahim \u00d6zcan, oteli tahliye edeceklerini turistleri di\u011fer otellerine y\u00f6nlendireceklerini belirterek \u201cBizim otelin belli b\u00f6l\u00fcmlerinden a\u015fa\u011f\u0131 su akmaya ba\u015flad\u0131. A\u015f\u0131r\u0131 derecede sel durumu oldu. Yakla\u015f\u0131k 15 oda bo\u015faltt\u0131k. Yakla\u015f\u0131k 200 misafir vard\u0131. Gerekli \u00f6nlemleri ald\u0131k ama otel olarak bu durumdan baya bir etkilendik. \u0130n\u015fallah tekrarlanmaz. Misafirlerimizi bizim di\u011fer otellere transfer edece\u011fiz. Biz \u015fu anda genel temizli\u011fi yapt\u0131k, sadece havuz ve sahil b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde a\u015f\u0131r\u0131 derecede sele maruz kalan b\u00f6lgeler var. Oralar\u0131n da temizli\u011fi yap\u0131lacak. G\u00f6revliler geldiler, gerekli tutanaklar tutuldu. Gerekli mercilere de bildirdik. Zarar\u0131m\u0131z \u00e7ok b\u00fcy\u00fck. Odalar, restoranlar\u0131n, barlar\u0131n elektrik aksamlar\u0131, havuz pompalar\u0131. Bunlar baya bir tutar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Bodrum\u2019da gece saatlerinde bomba gibi patlayan isale hatt\u0131, etraf\u0131 sava\u015f alan\u0131na \u00e7evirdi. Bir oteli ve evleri su bast\u0131, bir vatanda\u015f patlakla olu\u015fan \u00e7ukura otomobili ile girdi, bir ki\u015fi ise elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6te yandan birka\u00e7 hafta \u00f6nce Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n 30 B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 Ankara\u2019ya davet etti\u011fi toplant\u0131 sonras\u0131 konu\u015fan Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Osman G\u00fcr\u00fcn, toplant\u0131ya kat\u0131lan Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli'nin Bodrum Ana Su \u0130sale hatt\u0131ndaki sorunlar\u0131n DS\u0130 taraf\u0131ndan \u00e7\u00f6z\u00fclece\u011fi m\u00fcjdesi verdi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,.,Tonlarca su, yolun alt k\u0131sm\u0131ndaki sitedeki evleri girdi. Gece yataklar\u0131nda yatan vatanda\u015flar, su sesiyle uyanarak neler olup bitti\u011fini anlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. O esnada site sakinlerinden biri, elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131ld\u0131. Vatanda\u015f, ak\u0131mdan kendisini g\u00fc\u00e7l\u00fckle kurtard\u0131. Evlerde b\u00fcy\u00fck \u00e7apta maddi hasara sebep olan su, daha sonra b\u00f6lgede denize s\u0131f\u0131r bir otele vurdu. Otelin mutfak k\u0131sm\u0131ndaki istinat duvar\u0131 y\u0131k\u0131l\u0131rken baz\u0131 odalar, restoran b\u00f6l\u00fcmleri sular alt\u0131nda kald\u0131. Oteli havuzu ise \u00e7amurlu suyla doldu. Yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015finin kald\u0131\u011f\u0131 otelin tahliye edilece\u011fi bildirildi. Odalar\u0131n\u0131 su basan turistler ise neye u\u011frad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131lar.\r\n,Ortakent-Yah\u015fi Mahallesi Karg\u0131 Caddesi \u00fczerindeki DS\u0130 isale hatt\u0131, gece saat 02.00 sular\u0131nda patlad\u0131. Patla\u011f\u0131n ard\u0131ndan tonlarca su asfalt\u0131 patlatt\u0131. O esnada yoldan otomobili ile ge\u00e7en vatanda\u015f, \u00e7ukurun i\u00e7inde kald\u0131. Vatanda\u015f, son anda otomobilinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karken ara\u00e7 \u00e7ukura g\u00f6m\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Akbulut, e\u015finin de elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sonra kendi imkanlar\u0131 ile kurtuldu\u011fun s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n,Otelin mutfa\u011f\u0131ndaki y\u0131kama b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde istinat duvar\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00d6zcan, \u201c\u015eu anda ne makinemiz, ne taba\u011f\u0131m\u0131z hi\u00e7bir \u015feyimiz yok. Hepsi k\u0131r\u0131ld\u0131. Bundan dolay\u0131 da 1-2 g\u00fcn i\u00e7erisinde oteli kapatmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Normalde 11 Ekim\u2019de kapatacakt\u0131k. Turistleri de bizim di\u011fer otele transfer edece\u011fiz. Bu gece itibariyle transferlere ba\u015flayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\n,Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patla\u011f\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Baz\u0131 mahallelere ise su verilemiyor.\r\n,Su borusu bomba gibi patlad\u0131 ara\u00e7 i\u00e7ine d\u00fc\u015ft\u00fc, 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 oteli su bast\u0131, evler \u00e7amurla kapland\u0131, a\u011fa\u00e7lar y\u0131k\u0131ld\u0131...,..