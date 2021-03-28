Boğazı kesilerek öldürülen sürücünün katilleri 20 dakikada yakalandı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay merkez Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esi Organize Sanayi B\u00f6lgesinde 26 Mart g\u00fcn\u00fc meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, \u015e\u0131rnak\u2019ta ya\u015fayan t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Hac\u0131 Eg\u00fcl\u2019\u00fcn (34) karde\u015fi Mehmet Eg\u00fcl (27) bir s\u00fcre \u00f6nce Antalya\u2019da ya\u015fayan ve uzaktan akrabas\u0131 olan Filiz Geylani (22) ile ni\u015fanland\u0131. Ni\u015fan s\u0131ras\u0131nda erkek taraf\u0131 alt\u0131n tak\u0131p, ni\u015fan t\u00f6reni i\u00e7in de masraf yapt\u0131. Ancak \u00e7iftler anla\u015famay\u0131nca ayr\u0131ld\u0131. Ayr\u0131lma karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan iki aile aras\u0131nda yap\u0131lan masraflar\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 ve tak\u0131lan alt\u0131nlar\u0131n geri verilmesi i\u00e7in tart\u0131\u015fma ba\u015flad\u0131. Olay g\u00fcn\u00fc de Mehmet Eg\u00fcl\u2019\u00fcn a\u011fabeyi Hac\u0131 Eg\u00fcl ile Filiz Geylani\u2019nin a\u011fabeyi Yakup Geylani telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ferek akraba olduklar\u0131n\u0131 ni\u015fan masraflar\u0131n\u0131n ve alt\u0131nlar\u0131n geri verilmesini istedi. Bunun \u00fczerine iki \u015fah\u0131s telefonda tart\u0131\u015ft\u0131. ,Geylani, Eg\u00fcl\u2019\u00fcn nerede oldu\u011funu sorup y\u00fcz y\u00fcze konu\u015fma iste\u011finde bulundu. Eg\u00fcl de Irak\u2019tan Gaziantep\u2019e t\u0131r ile mal getirdi\u011fini, Adana\u2019da g\u00f6r\u00fc\u015febilece\u011fini s\u00f6yledi. Bunun \u00fczerine Yakup Geylani yan\u0131na karde\u015fi Ferhat Geylani (20) ile birlikte Antalya'dan, Adana Organize Saniye B\u00f6lgesine geldi. Yakup Geylani, Hac\u0131 Eg\u00fcl\u2019e \u201cakrabay\u0131z bir orta yol bulal\u0131m konu\u015fal\u0131m\u201d dedi. Hac\u0131 Eg\u00fcl bunun \u00fczerine alt\u0131nlar\u0131n geri verilmesini ve masraflar\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131n\u0131 istedi. Ancak tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131k\u0131nca Eg\u00fcl, bir elinde b\u0131\u00e7ak bir elinde demir sopa ile Geylani\u2019ye sald\u0131rd\u0131. Geylani\u2019nin kafas\u0131na demir sopa ile vurup y\u00fcz\u00fcn\u00fc de b\u0131\u00e7akla kesti. Bunun \u00fczerine kavgaya karde\u015f Ferhat Geylani\u2019de kat\u0131ld\u0131. Yakup Geylani yan\u0131ndaki b\u0131\u00e7akla Eg\u00fcl\u2019\u00fc karn\u0131ndan ve bo\u011faz\u0131ndan b\u0131\u00e7aklad\u0131.,Eg\u00fcl yere y\u0131\u011f\u0131l\u0131p kald\u0131. \u0130ki karde\u015f Eg\u00fcl\u2019\u00fcn ba\u015f\u0131nda biraz bekledikten sonra olay yerinden l\u00fcks ciple ayr\u0131ld\u0131. Eg\u00fcl\u2019\u00fcn ise bo\u011faz\u0131 kesildi\u011fi i\u00e7in bo\u011faz\u0131ndan tutup hayatta kalmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ancak kan kayb\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Bu anlar ise olay\u0131 g\u00f6ren bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan saniye saniye g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar da polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanl\u0131lar\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n<p><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/bogazi-kesilerek-oldurulen-surucunun-katilleri-20-dakikada-yakalandi-28507.aspx" target="_blank">V\u0130DEOYU \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/a><\/p>,'Ni\u015fan masraf\u0131' deh\u015feti! Adana'da ya\u015fanan korkun\u00e7 olayda iki karde\u015f kan dondurdu. Bo\u011faz\u0131n\u0131 kestikten sonra ba\u015f\u0131nda beklediler, olay yerinden ka\u00e7t\u0131lar! \u0130\u015fte detaylar...,20 dakika sonra yakaland\u0131lar\r\n\r\nAdana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri zanl\u0131lar\u0131n otoyoldan ka\u00e7ma ihtimaline kar\u015f\u0131 hemen harekete ge\u00e7ti. Dedektifleri otoyolun b\u00fct\u00fcn \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131 kapat\u0131p zanl\u0131lar\u0131n da Mersin istikametine do\u011fru gittiklerini tespit etti. Polis zanl\u0131lara Mersin otoyolunda yeti\u015fti. Ancak zanl\u0131lar polisin "dur" ihtar\u0131na kar\u015f\u0131 durmay\u0131p devam etti. Polis bunun \u00fczerine havaya ate\u015f ederek zanl\u0131lar\u0131n arac\u0131n\u0131 durdurup yakalad\u0131. Polis cinayetten sadece 20 dakika sonra yakalad\u0131. Zanl\u0131lar emniyete getirilerek ifadesi al\u0131nd\u0131. Zanl\u0131lar ifadelerinde Eg\u00fcl\u2019\u00fcn karde\u015fiyle k\u0131z karde\u015flerinin ni\u015fanland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak bir s\u00fcre sonra ayr\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 ni\u015fanda kat\u0131lan alt\u0131n ve yap\u0131lan masraflardan dolay\u0131 s\u00fcrekli tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 olay g\u00fcn\u00fc de Eg\u00fcl ile konu\u015fmak i\u00e7in geldiklerini ancak onun direkt sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 Yakup Geylani yaralan\u0131nca rastgele b\u0131\u00e7ak sallad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kendisini korudu\u011funu Eg\u00fcl yaralan\u0131nca olay yerinden ka\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledikleri \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nZanl\u0131lar ifadelerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Zanl\u0131lar \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131. (\u0130HA)