Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar

Konya\u2019n\u0131n Ilg\u0131n il\u00e7esinde 3 ay \u00f6nce aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber al\u0131namayan Ali Yanar\u2019\u0131n arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan bo\u011faz\u0131 kesildikten sonra su kuyusuna at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Ilg\u0131n il\u00e7esi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir da\u011f evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ilg\u0131n il\u00e7esinde ya\u015fayan Ali Yanar uzun s\u00fcre eve gelmeyince ailesi karakola giderek kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulundu. Ailenin ba\u015fvurusu \u00fczerine Konya \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri b\u00f6lgede arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. \u0130l\u00e7enin k\u0131rsal ve a\u011fa\u00e7l\u0131k alanlar\u0131nda drone deste\u011fi ile yap\u0131lan aramalarda, Ali Yanar\u2019a ait ize rastlanmad\u0131. Ali Yanar\u2019\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f olabilece\u011fi ihtimali \u00fczerine Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi taraf\u0131ndan \u00f6zel ekip kuruldu. \u00d6zel ekip, kay\u0131p olan Ali Yanar\u2019\u0131n cep telefonu \u00fczerinden en son kimlerle ileti\u015fime ge\u00e7ti\u011fini tespit etti. Arama dok\u00fcmanlar\u0131nda Ali Yanar'\u0131n arkada\u015flar\u0131 olan kafe sahibi Kerim K. ve Hasan M. ile ileti\u015fime ge\u00e7ti\u011fi belirlendi. Bunun \u00fczerine Cinayet B\u00fcro ekipleri, Kerim K. ve Hasan M.'nin ifadesine ba\u015fvurdu. \u015eah\u0131slar\u0131n \u00e7eli\u015fkili ifadeler vermesi \u00fczerine durumdan \u015f\u00fcphelenen polis, soru\u015fturmay\u0131 derinle\u015ftirdi. \r\n\r\n,Bo\u011faz\u0131n\u0131 kestikleri Ali Yanar\u2019\u0131 cans\u0131z bedenini battaniyeye sararak arabaya al\u0131p 50 kilometre uzakl\u0131ktaki Do\u011fanhisar Mahallesi'ne ba\u011fl\u0131 Ba\u015fk\u00f6y civar\u0131ndaki suyu kuyusuna g\u00f6t\u00fcrd\u00fcklerini belirlenen \u015f\u00fcphelilerin, cesedi yakma giri\u015fiminde bulunduklar\u0131 ancak ba\u015far\u0131l\u0131 olamay\u0131nca su kuyusuna atarak olay yerinden ka\u00e7t\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelilerin ilk ifadesinde, Ali Yanar\u2019\u0131n bir s\u00fcreli\u011fine kendilerinden yasa d\u0131\u015f\u0131 bahis oyun makinesi kiralad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bir s\u00fcre sonra makineyi geri vermek istememesi \u00fczerine cep telefonuyla tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 anlatarak, "Daha sonra tart\u0131\u015fma sonras\u0131 Ilg\u0131n il\u00e7esi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir ba\u011f evine alkol i\u00e7me bahanesiyle Ali Yanar ile bulu\u015ftuk. Burada kendisine uyu\u015fturucu maddede vererek bay\u0131ltt\u0131klar\u0131n\u0131 ve daha sonra bo\u011faz\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcrd\u00fcklerini" s\u00f6yledikleri iddia edildi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan \u00e7apraz sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., su\u00e7lar\u0131n\u0131 kabul ederek arkada\u015flar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fcklerini itiraf etti.,Her sat\u0131r\u0131 korkun\u00e7, her sat\u0131r\u0131 deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor...,Kaynak: \u0130HA