Bol bol bal kabağı yiyin! Akciğer, kolon ve meme kanserinden koruyor

Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, k\u0131\u015f mevsiminde yemeklerde ve tatl\u0131larda kullan\u0131lan bal kaba\u011f\u0131n\u0131n daha \u00f6nce hi\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z faydalar\u0131ndan bahsetti.\r\n,Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bal kaba\u011f\u0131n\u0131n bilinmeyen faydalar\u0131n\u0131 ve iyi geldi\u011fi hastal\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: \r\n,Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bal kaba\u011f\u0131n\u0131n akci\u011fer kanseri riskini azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bal kaba\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde 90 dan sudan olu\u015ftu\u011funu belirten Uzman Diyetisyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cLif i\u00e7eri\u011fi y\u00fcksek ve kalorisi d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr.\r\n\r\n,Bal kaba\u011f\u0131n\u0131n parlak turuncu renginin onun \u00f6nemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin oldu\u011funu g\u00f6sterdi\u011fini kaydeden Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cBeta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve v\u00fccutta A vitaminine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr. A vitaminine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcyle beta karoten sa\u011fl\u0131k i\u00e7in \u00f6nemli fonksiyonlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirir.\r\n\r\n,Mevcut \u00e7al\u0131\u015fmalar beta karoten i\u00e7eren zengin bir diyetin baz\u0131 kanser t\u00fcrlerine (akci\u011fer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt) yakalanma riskini azaltabildi\u011fi ve kalp hastal\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermi\u015ftir.,Beta karoten di\u011fer hastal\u0131klar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra katarakt ve ya\u015flanman\u0131n getirdi\u011fi dejeneratif (dokular\u0131n normal yap\u0131lar\u0131n\u0131n bozulup, fonksiyonlar\u0131n\u0131 yapamayacak hale gelmesi ) etkilerin olu\u015fum riskini azaltmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Di\u011fer beta karoten kaynaklar\u0131: Havu\u00e7, kabak, brokoli, tatl\u0131 patates, kay\u0131s\u0131 ve ye\u015fil yaprakl\u0131 sebzelerdir.,\u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m "Mevcut \u00e7al\u0131\u015fmalar beta karoten i\u00e7eren zengin bir diyetin baz\u0131 kanser t\u00fcrlerine (akci\u011fer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt) yakalanma riskini azaltabildi\u011fi ve kalp hastal\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermi\u015ftir" dedi, A vitamininden zengin besinleri g\u00fcnde 1-2 porsiyon t\u00fcketmek yeterlidir . A\u015f\u0131r\u0131 t\u00fcketimi derinin renginin sar\u0131\/turuncuya d\u00f6nmesine neden olur" \u015feklinde konu\u015ftu.,1 bardak ha\u015flanm\u0131\u015f, s\u00fcz\u00fclm\u00fc\u015f, pi\u015fmi\u015f, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi i\u00e7erir. \u0130yi bir C vitamini kayna\u011f\u0131d\u0131r. Hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 sava\u015fan b\u00fct\u00fcn besin \u00f6\u011felerini (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, \u00e7inko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat ) i\u00e7erir\u201d dedi.