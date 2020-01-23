Bolu Dağı’nda şiddetli kar yağışı başladı

Bolu\u2019da, D-100 Karayolu Bolu Da\u011f\u0131 kesiminde sabah saatlerinde ba\u015flayan \u015fiddetli kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131yor.,Bolu\u2019da, sabah saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 y\u00fcksek kesimlerde \u015fiddetini art\u0131rarak devam ediyor. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kav\u015fa\u011f\u0131, Elmal\u0131k, Bakacak, Seymenler, Karanl\u0131kdere, B\u0131\u00e7k\u0131yan\u0131, Sar\u0131\u00e7\u00f6kek b\u00f6lgesinde etkili oluyor.,Karayollar\u0131 ekipleri, Bolu Da\u011f\u0131\u2019n\u0131n \u00f6nemli mevkilerinde kar k\u00fcreme ve tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z olarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fcler, b\u00f6lgede bulunan trafik ekipleri ve \u0131\u015f\u0131kl\u0131 tabelalarla h\u0131z yapmamalar\u0131 ve takip mesafelerini korumalar\u0131 konusunda uyar\u0131ld\u0131.,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte etkili olan sis nedeniyle g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesi yer yer 20 metreye kadar d\u00fc\u015f\u00fcyor. (\u0130HA)