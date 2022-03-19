Bolu Dağı Tüneli’nde korkunç kaza! İşte zincirleme kazadan ilk kareler…

,18 arac\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme kazada ilk bilgilere g\u00f6re 30 ki\u015fi yaraland\u0131.,Bolu Da\u011f\u0131 TEM Otoyolu ge\u00e7i\u015finde t\u00fcnel i\u00e7erisinde meydana gelen zincirleme trafik kazas\u0131nda \u00e7ok say\u0131da ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u0130stanbul istikameti ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,\u00c7ok say\u0131da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131lara m\u00fcdahale ediyor.,\u0130stanbul istikametine giden ara\u00e7lar ise Abant gi\u015felerinden D-100 karayoluna y\u00f6nlendirildi.,\u0130\u015fte olay yerinden di\u011fer kareler...