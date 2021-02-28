Bomba iddia: Acun Ilıcalı'dan flaş diskalifiye kararı

TV8 ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yar\u0131\u015fmas\u0131 Survivor, diskalifiye iddias\u0131yla hafta sonuna damgas\u0131n\u0131 vurdu! \u0130\u015fte detaylar...,'\u0130KAZSIZ D\u0130SKAL\u0130F\u0130YE ED\u0130LD\u0130' \u0130DD\u0130ASI\r\n\r\nDaha \u00f6nce de s\u0131k s\u0131k tak\u0131m arkada\u015flar\u0131 ve rakip tak\u0131mla tart\u0131\u015fmaya giren Survivor 2021 yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 \u00c7a\u011fr\u0131 Atakan'\u0131n, diskalifiye edildi\u011fi iddia edildi.,Ocak ay\u0131nda yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Exxen'deki projeleriyle g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen Acun Il\u0131cal\u0131, ekranlar\u0131n vazge\u00e7ilmezi haline gelen iddial\u0131 program\u0131 Survivor'dan bir ismi daha diskalifiye etti\u011fi iddias\u0131 ile haftaya damgas\u0131n\u0131 vurdu., Uyar\u0131lara ra\u011fmen tart\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti\u011fi i\u00e7in ikaz edilmeden yar\u0131\u015fma ile ili\u015fi\u011fi kesildi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Atakan, adadaki hayallerine sona yakla\u015famadan veda etti.,SON OLAYI F\u0130T\u0130L\u0130 ATE\u015eLED\u0130\r\n\r\nSurvivor'\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Do\u011fan ve Dora aras\u0131nda bir gerginlik ya\u015fanm\u0131\u015f, ard\u0131ndan araya tak\u0131m arkada\u015flar\u0131 girmi\u015fti. \u00c7a\u011fr\u0131 ise ya\u015fanan olayda, Poyraz'\u0131n eline vurmu\u015ftu.\r\n\r\n,SURV\u0130VOR \u00c7A\u011eRI K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\nSurvivor \u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alan \u00c7a\u011fr\u0131 Atakan, 1981 y\u0131l\u0131nda Ankara'da d\u00fcnyaya geldi. Survivor \u00c7a\u011fr\u0131 \u00c7ukur ve Arka S\u0131radakiler dizisinde oynad\u0131 ve dizilerdeki performanslar\u0131yla hat\u0131rlanmaktad\u0131r. Bilkent \u00dcniversitesinde lisans e\u011fitimini tamamlad\u0131. \u015eahin Tepesi dizisinde oynad\u0131. \u00c7a\u011fr\u0131 Atakan, \u00c7ukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer ald\u0131.\r\n\r\n,Ya\u015fanan olay\u0131n ard\u0131ndan Acun Il\u0131cal\u0131, \u00c7a\u011fr\u0131'y\u0131 uyarm\u0131\u015f, "O hareket hi\u00e7 ho\u015f bir hareket fark\u0131ndas\u0131n de\u011fil mi? Yar\u0131\u015fma kurallar\u0131 var sen sinirini burada de\u015farj etme" diyerek sert \u00e7\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,E\u011fitim hayat\u0131na \u0130stanbul\u2019da ba\u015flad\u0131. 2007 y\u0131l\u0131nda ilk kez \u201cArka S\u0131radakiler\u201d dizisinde rol ald\u0131. Daha sonra oyunculu\u011fa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.\r\n\r\n\u00c7a\u011fr\u0131 Atakan 2017 y\u0131l\u0131nda \u201c\u00c7ukur\u201d dizisinde \u201cRemzi\u201d karakteri ile en b\u00fcy\u00fck \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131. 2018 y\u0131l\u0131nda \u201c\u015eahin Tepesi\u201d dizisinde \u201cY\u0131lmaz\u201d karakterine hayat verdi.\r\n\r\n\u00c7a\u011fr\u0131 Atakan g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ya\u015fam\u0131n\u0131 \u0130stanbul\u2019da s\u00fcrd\u00fcrmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ise s\u00fcrd\u00fcrmeye devam etmektedir.