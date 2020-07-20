Bomba iddia! Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizinin kadrosuna mı dahil oldu?

T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n usta isimlerinden C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n ATV'nin \u00e7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131na damga vuran dizisi Kurulu\u015f Osman'\u0131n kadrosuna kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 sosyal medyada ses getirdi. ,Usta oyuncunun Aksakall\u0131lar\u0131n reisi rol\u00fcn\u00fc canland\u0131raca\u011f\u0131 ifade ediliyor! \u0130\u015fte detaylar...,Yurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda ses getiren Kurulu\u015f Osman dizisi Burak \u00d6z\u00e7ivit, Rag\u0131p Sava\u015f Yurduaer Okur gibi oyuncu kadrosuyla da dikkat \u00e7ekiyor. 27. B\u00f6l\u00fcm ile sezon finali yapan dizi ikinci sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ise h\u0131zl\u0131 ba\u015flad\u0131.,T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131 usta ismi C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n yeni sezonda Kurulu\u015f Osman dizisinin kadrosuna kat\u0131laca\u011f\u0131 iddias\u0131 ise sosyal medyada g\u00fcndem oldu. Peki C\u00fcneyt Ark\u0131n dizide hangi rol\u00fc canland\u0131racak?,\u0130ddialara g\u00f6re usta oyuncunun Aksakall\u0131lar\u0131n reisi rol\u00fcn\u00fc canland\u0131raca\u011f\u0131 belirtiliyor. Yap\u0131mc\u0131 Mehmet Bozda\u011f ve usta oyuncu C\u00fcneyt Ark\u0131n'dan bu iddialar hakk\u0131nda hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama gelmezken bu iddia sosyal medyada diziseverler taraf\u0131ndan heyecanla kar\u015f\u0131land\u0131.