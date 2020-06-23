Boş tehditler... Sisi bol keseden atıyor

M\u0131s\u0131r'\u0131n ordu mevcudu 440 bin civar\u0131nda. T\u00fcrkiye'nin ise 355 bin.,Libya'da me\u015fru Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fbmeti\u2019nin T\u00fcrkiye'nin deste\u011fiyle darbeci Hafter y\u00f6netimini tarumar etmesi, K\u00f6rfez'deki baz\u0131 \u00fclkeleri \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7evirdi. Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda yer alan M\u0131s\u0131r'\u0131n darbeci Cumhurba\u015fkan\u0131 Abd\u00fclfettah es-Sisi, Libya'n\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki stratejik Vatiyye Askeri \u00dcss\u00fc'n\u00fcn Hafter'e ba\u011fl\u0131 milislerin i\u015fgalinden kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 18 May\u0131s'tan beri hamle \u00fcst\u00fcne hamle yap\u0131yor. Rusya'ya yana\u015fan, ABD ile g\u00f6r\u00fc\u015fen Bat\u0131'dan destek arayan Sisi, umdu\u011funu bulamad\u0131. Darbeci Cumhurba\u015fkan\u0131 M\u0131s\u0131r'\u0131n ba\u015f\u015fehri Kahire'de 6 Haziran'da Hafter ve siyasi m\u00fcttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Akile Salih ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Burada "Kahire Bildirgesi" isimli bir giri\u015fimde bulundu. "8 Haziran itibar\u0131yla b\u00fct\u00fcn Libya genelinde ate\u015fkes \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuyoruz" dedi. Ancak giri\u015fim, Libya h\u00fck\u00fbmeti taraf\u0131ndan kabul edilmedi.\r\n\r\n,\u00d6zellikle insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131yla destan yazan T\u00fcrkiye'nin ise hava g\u00fcc\u00fc 1.055... \r\n\r\n,Global Fire Power'\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131, Asker\u00ee G\u00fc\u00e7 S\u0131ralamas\u0131 raporuna g\u00f6re M\u0131s\u0131r silahl\u0131 kuvvetleri d\u00fcnyada T\u00fcrkiye ile birlikte ilk 15 \u00fclke aras\u0131nda bulunuyor. ,T\u00fcrkiye Gazetesi, Toplam hava g\u00fcc\u00fc 1054. M\u0131s\u0131r'\u0131n 2 bin 160 muharebe tank\u0131, 211 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 var, donanma g\u00fcc\u00fc ise 319 ara\u00e7tan olu\u015fuyor. M\u0131s\u0131r'\u0131n asker\u00ee ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131 Sovyetler d\u00f6neminden kalma. ,Abdulfettah Sisi'nin "Libya'n\u0131n Sirte ve Cufra cephe hatlar\u0131n\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgisi" olarak duyurdu\u011fu mesaj\u0131 t\u0131pk\u0131 \u00f6nceki hamleleri gibi K\u00f6rfez \u00fclkesi BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den destek ald\u0131. Libya ordusu ise "Bunu bir d\u0131\u015f m\u00fcdahale ve sava\u015f ilan\u0131 say\u0131yoruz" diye a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. G\u00fcvenlik uzmanlar\u0131na g\u00f6re, M\u0131s\u0131r'\u0131n sava\u015f\u0131 g\u00f6ze alabilecek ne mali g\u00fcc\u00fc var ne de asker\u00ee kabiliyeti. M\u0131s\u0131r halk\u0131 Sisi'ye "Daha Etiyopya'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 baraj\u0131 engelleyemiyorsun, Libya'da m\u0131 sava\u015facaks\u0131n" diye dalga ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Att\u0131\u011f\u0131 her ad\u0131m sonu\u00e7suz kalan Sisi, bu sefer Libya s\u0131n\u0131r\u0131na giderek sava\u015f tehdidinde bulundu. Libya hududunda konu\u015flu M\u0131s\u0131r Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret eden darbeci Sisi, yurt i\u00e7i veya gerekirse s\u0131n\u0131r \u00f6tesi herhangi bir g\u00f6revi yerine getirmek \u00fczere "haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olun" talimat\u0131 verdi. ,N\u00fcfusu yakla\u015f\u0131k 99 milyon olan M\u0131s\u0131r'\u0131n savunma b\u00fct\u00e7esi 11 milyar dolar. N\u00fcfusu 82 milyon olan T\u00fcrkiye'nin savunma b\u00fct\u00e7esi ise 19 milyar dolar. ,Sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 say\u0131s\u0131 206. T\u00fcrkiye'nin 497 helikopteri, 2 bin 622 tank\u0131, 8 bin 777 z\u0131rhl\u0131 arac\u0131, 149 deniz filo g\u00fcc\u00fc, 12 denizalt\u0131s\u0131, 16 f\u0131rkateyni bulunuyor.,M\u0131s\u0131r'\u0131n darbeci cumhurba\u015fkan\u0131 son \u00e7are Libya'ya m\u00fcdahale imas\u0131nda bulunarak korku salmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ancak ne sava\u015f\u0131 g\u00f6ze alacak g\u00fcc\u00fc ne de kabiliyeti var.