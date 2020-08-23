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Türkiye Gazetesi

Boşanma davalarında erkekler için emsal karar

Boşanma davalarında erkekler için emsal karar

Öğretmen S.Ş., kendisini aldattığını öne sürdüğü kocası K.Ş’ye sık sık kadın arkadaşları ile telefonda konuştuğunu gerekçe göstererek boşanma davası açtı. İzmir 17. Aile Mahkemesi çifti boşayarak, kocayı tazminata mahkum ederken, K.Ş.’nin avukatı Cumhur Bambul istinaf mahkemesine yaptığı itirazla kararın iptalini sağladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak, ‘kocanın, telefonla bir kadınla konuşmasının eşini aldattığı anlamına gelmediği’ gerekçesiyle mahkemenin verdiği tazminat cezası hükmünü iptal etti.

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