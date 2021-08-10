Boyalı değil, şifalı! Görenler hayret ediyor...

.,\u00d6te yandan, jeotermal sahas\u0131nda 30 derece s\u0131cakl\u0131k ve 5 metre debiye sahip ilkel bir kapl\u0131ca olan Akda\u011f Kapl\u0131cas\u0131n\u0131n i\u00e7erisindeki biokarbonat, klor\u00fcr, sodyum, magnezyum ve brom\u00fcrl\u00fc kapl\u0131ca suyu mide, ba\u011f\u0131rsak, safra kesesi ve \u015feker hastal\u0131klar\u0131na iyi geldi\u011fi biliniyor.\r\n,Erzurum\u2019un Yakutiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Akda\u011f Mahallesinde bulunan Kapl\u0131ca, y\u0131llar i\u00e7erisinde duvarlar\u0131n\u0131n a\u015f\u0131narak y\u0131k\u0131lmas\u0131 sonras\u0131 etraf\u0131nda kalan 16 s\u00fctunla adeta tarihi bir kal\u0131nt\u0131 gibi g\u00f6r\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131. G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle cazibe kazanan kapl\u0131ca yaz aylar\u0131nda kavurucu s\u0131caktan bunalan ve serinlemek isteyenlerin de u\u011frak mekan\u0131 oluyor.\r\n,G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle ve temiz su kayna\u011f\u0131yla modern bir havuzu aratmayan Akda\u011f Kapl\u0131cas\u0131 ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rlamaya devam ediyor. \u00c7ocuklar\u0131n a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak kulland\u0131\u011f\u0131 kapl\u0131ca her ge\u00e7en g\u00fcn daha fazla tan\u0131nmaya ve ilgi g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,\u015eifa bulmak isteyenlerin u\u011frak mekan\u0131 haline gelen, ye\u015fil sular\u0131 ile dikkat \u00e7eken bu kapl\u0131ca duvarlar\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 ile g\u00f6renleri hayretler i\u00e7inde b\u0131rak\u0131yor.