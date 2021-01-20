Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar oldu

Gaziantep’in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Vahit ve Sara Al Alu çiftinin iki çocuğunun diri diri yanarak öldüğü yangın sonrası ortaya çıkan görüntü yürekleri dağladı. İddiaya göre, 20 yaşındaki anne Sara Al Alu, soğuk hava nedeniyle evdeki kömür sobasının yakarak, beşikte bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman’ı evde bırakarak komşusu olan kayınvalidesinin yanına gitti. Çocukları üşümesin diye yanan sobaya yakın bir yerde bıraktığı beşikte bulunan örtü, sobanın kor haline dönüşmesi ile tutuştu. Bir anda odayı saran alevler ve dumanı fark eden anne ve yakınları çocukları kurtarmak amacıyla eve girmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Yangın ihbarı ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürürken, ekipler yoğun duman ve alevler nedeniyle yangının başladığı odaya girmekte zorlandı. ​