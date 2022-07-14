Böyle düğün görülmedi: Kimsenin takı takmasını istemediler! İşte nedeni…

Van’da dünya evine giren bir çift, yakınlarını ve davetlileri düşünerek kimsenin takı takmasını istemedi. Çift gerekçe olarak “Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik” dedi.