Böyle düğün görülmedi: Kimsenin takı takmasını istemediler! İşte nedeni…

Ayn\u0131 kurumda \u00e7al\u0131\u015fan Z\u00fcbeyde Aldemir ve Deniz K\u0131yak beraberliklerini d\u00fc\u011f\u00fcnle ta\u00e7land\u0131rarak d\u00fcnya evine girdiler. Ancak, Z\u00fcbeyde Aldemir ve Deniz K\u0131yak d\u00fc\u011f\u00fcnlerinde herkesten farkl\u0131 bir uygulayamaya da imza att\u0131lar.,Van\u2019da d\u00fcnya evine giren bir \u00e7ift, yak\u0131nlar\u0131n\u0131 ve davetlileri d\u00fc\u015f\u00fcnerek kimsenin tak\u0131 takmas\u0131n\u0131 istemedi. \u00c7ift gerek\u00e7e olarak \u201cKimsenin s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famas\u0131n\u0131 istemedik\u201d dedi.,Yaz mevsimiyle birlikte d\u00fc\u011f\u00fcn sezonu a\u00e7\u0131l\u0131rken, Van\u2019da d\u00fcnya evine giren bir \u00e7ift, d\u00fc\u011f\u00fcnlerinde yak\u0131nlar\u0131n\u0131n ve davetlilerin tak\u0131 takmas\u0131n\u0131 istemedi. ,\u201cK\u0130MSEN\u0130N SIKINTI YA\u015eAMASINI \u0130STEMED\u0130K\u201d -D\u00fc\u011f\u00fcnlerine davet ettikleri yak\u0131nlar\u0131 ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n tak\u0131 takmas\u0131n\u0131 istemeyen \u00e7ift, alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fcksekli\u011fi ve ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131 nedeniyle kimsenin rahats\u0131z olmas\u0131n\u0131 istemediklerin belirterek, \u201cBiz yak\u0131nlar\u0131m\u0131z ve arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n bizim en mutlu g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yan\u0131m\u0131zda olmas\u0131n\u0131 ve g\u00f6n\u00fcllerince e\u011flenmelerini istedik. Bizim i\u00e7in \u00f6nemli olan da buydu. D\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131 takman\u0131n insanlar\u0131 ekonomik olarak zorlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Biz b\u00f6yle bir karar vererek kimsenin s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famas\u0131n\u0131 istemedik. Yak\u0131nlar\u0131m\u0131z ve davetlilerimiz de bu karar\u0131m\u0131z\u0131 taktirle kar\u015f\u0131lad\u0131\u201d dedi.\r\n