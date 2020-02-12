Böyle idman görülmedi! Zirvenin sahibi yarım metre karın altında...

D\u00fcn gece ba\u015flayan ve sabaha kar\u015f\u0131 daha da \u015fiddetlenen kar\u0131n ard\u0131ndan Sivas beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Demir Grup Sivasspor Tesisleri'nde bulunan antrenman sahalar\u0131nda 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular kar\u0131n tad\u0131n\u0131 doyas\u0131ya \u00e7\u0131kard\u0131.,Demir Grup Sivasspor, bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 antrenman\u0131n ard\u0131ndan Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 \u00e7eyrek final r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda oynayaca\u011f\u0131 Fraport-Tav Antalyaspor ma\u00e7\u0131n\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131.,Kar\u0131n \u00fczerinde \u00e7e\u015fitli hareketler yapan Sivasspor formas\u0131 giyen oyuncular, bol bol hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.,Kul\u00fcb\u00fcn resmi sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflar taraftarlardan b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.