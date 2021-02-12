Böyle koleksiyon görülmedi

Akreplerin zehrini sa\u011farak panzehir \u00fcretti\u011fini anlatan Bozkurt, \u201c21 senedir yakalad\u0131\u011f\u0131m akrepleri bu \u015fi\u015feye topluyorum. Bir \u00e7ay barda\u011f\u0131 zeytin ya\u011f\u0131n\u0131n i\u00e7ine koydum. Buraya att\u0131\u011f\u0131m akrepler zehirlerini zeytin ya\u011f\u0131n\u0131n i\u00e7ine bo\u015falt\u0131yor. Zehrin girdi\u011fi bu zeytinya\u011f\u0131n\u0131n akrep\u2019in soktu\u011fu yerin \u00e7evresine bir daire \u00e7izdi\u011finde zehir v\u00fccuda da\u011f\u0131lm\u0131yor. Dairenin i\u00e7inde kal\u0131yor ve yar\u0131m saat i\u00e7erisinde iyile\u015fiyor. Evimin kenarlar\u0131nda yaz\u0131n akrep arar\u0131m buldu\u011fum akrepleri hemen bu \u015fi\u015feye atar\u0131m. Bu usul\u00fc bizim eski ya\u015fl\u0131 ki\u015filerden \u00f6\u011frendim. Bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n en az bir y\u0131ll\u0131k olmas\u0131 gerekiyor ki etkin olsun\u201d dedi.,E\u015fini akrebin soktu\u011funu ve bu akrep dolu \u015fi\u015fesindeki ya\u011f\u0131 \u00e7evresine s\u00fcrer s\u00fcrmez iyile\u015fti\u011fini belirten Bozkurt, \u201cBen bunu kendi e\u015fime uygulad\u0131m. E\u015fim bana yana\u011f\u0131m\u0131 bir \u015fey soktu de\u011fince bakt\u0131m akrep omuzundan iniyor. Orada elinden de soktu. Ben hemen ko\u015fup \u015fi\u015femi a\u015fa\u011f\u0131dan ald\u0131m ve akrebin soktu\u011fu yerlere daire \u00e7izdim yar\u0131m saat i\u00e7inde e\u015fim iyile\u015fti. Burada \u00f6nemli olan \u015fey akrebin soktu\u011fu noktaya bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n de\u011fmemesidir. E\u011fer de\u011ferse adam\u0131 \u00f6ld\u00fcrebilir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Gaziantep\u2019te ya\u015fayan 68 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Bozkurt 21 y\u0131ld\u0131r akrep topluyor. Toplad\u0131\u011f\u0131 akrepleri zeytin ya\u011f\u0131 ile sa\u011fan Mehmet Bozkurt, \u00fcretti\u011fi panzehir ile akrep sokmalar\u0131nda umut oluyor.,Evinin \u00e7evresinde ve gitti\u011fi her yerde akrep arayan Bozkurt, buldu\u011fu akrepleri t\u00fcr ve cinsine g\u00f6re i\u00e7erisinde zeytin ya\u011f\u0131 bulunan \u015fi\u015felerde bekletiyor.,Bozkurt'un uygulad\u0131\u011f\u0131 geleneksel tedavi y\u00f6ntemine g\u00f6re akrebin soktu\u011fu yerin \u00e7evresine akrep zehri ve zeytinya\u011f\u0131n\u0131n bulundu\u011fu \u015fi\u015fedeki kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 ile daire \u00e7izilirken, dairenin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kamayan zehir, v\u00fccuttan at\u0131lmas\u0131 ile insanlar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fuyor.\r\n,Gaziantepli 68 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Bozkurt 21 y\u0131ld\u0131r toplad\u0131\u011f\u0131 farkl\u0131 \u0131rk ve t\u00fcrden akrepleri zeytin ya\u011f\u0131 bulunan \u015fi\u015felerde sakl\u0131yor. Bu \u015fi\u015felerde akrebin zehrini sa\u011fan ve zeytin ya\u011f\u0131 ile kar\u0131\u015ft\u0131ran bozkurt, y\u00fczy\u0131llard\u0131r kullan\u0131lan bir y\u00f6ntem ile akrep sokmalar\u0131 vakalar\u0131nda \u015fifa umudu oluyor. Akrebin soktu\u011fu b\u00f6lgenin \u00e7evresine panzehiri uygulayan Bozkurt, zehirlenmeleri 30 dakikada iyile\u015ftiriyor.\r\n