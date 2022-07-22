Böyle takas duyulmadı! Araba satılık ama para ile değil

.,Arac\u0131na \u201c\u0130ki ton kuru kay\u0131s\u0131 ve \u00e7ekirde\u011fini verene bu ara\u00e7 verilecektir\u201d ilan\u0131 asan esnaf Durdu, ilan\u0131n b\u00fcy\u00fck ilgili g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek gelen teklifleri de\u011ferlendirece\u011fini belirtti.,Battalgazi il\u00e7esinde esnafl\u0131k yapan Atilla Durdu, bir \u00e7ok defa arac\u0131n\u0131 satmak i\u00e7in ilan verdi.,Bu s\u0131rada yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan gelen yo\u011fun hediyelik kay\u0131s\u0131 talebine yeti\u015fmekte zorlanan Durdu, arac\u0131n\u0131 kuru kay\u0131s\u0131 ile takas etmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. ,Durdu, verdi\u011fi ilanlarla arac\u0131n\u0131 satamad\u0131. ,Durdu: "Kimisi patik kimisi kay\u0131s\u0131 \u00e7ekirde\u011fi ile takas edelim teklifinde bulundu. \u00d6zellikle kay\u0131s\u0131 istedim. Bug\u00fcne kadar beni aramayan akrabalar\u0131m ve yak\u0131nlar\u0131ma g\u00f6ndermek istiyorum\u201d diye konu\u015ftu.",Satamad\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n\u0131 \u00f6zellikle kay\u0131s\u0131 ile takas etmek istedi\u011fini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabam\u0131 satmak istiyordum. Bir \u00e7ok kez ilan vermeme ra\u011fmen satamad\u0131m. Bu s\u0131rada arkada\u015flar\u0131m ve akrabalar\u0131m arayarak hediyelik kay\u0131s\u0131 talebinde bulundu. Talepler yo\u011fun olunca akl\u0131ma b\u00f6yle bir fikir geldi. Arac\u0131m\u0131n \u00fczerine '\u0130ki ton kuru kay\u0131s\u0131 ve \u00e7ekirde\u011fini verene bu ara\u00e7 verilecektir' ilan\u0131 ast\u0131m ve sosyal medyada payla\u015ft\u0131m. Payla\u015f\u0131m\u0131m b\u00fcy\u00fck ilgili g\u00f6rd\u00fc. \u00c7ok fazla geri d\u00f6n\u00fc\u015f oldu."